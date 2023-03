Sergio Ramos sauve le PSG face à l'UEFA

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Sergio Ramos ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait cet été. Mais les deux parties vont dans le même sens avec une économie substantielle à la clé pour Paris.

Plombé par les blessures l’an passé, Sergio Ramos réalise une bonne saison 2022-2023 avec le Paris Saint-Germain. Contre toute attente, l’international espagnol de 36 ans a été le joueur le plus fiable pour Christophe Galtier en défense. Rarement blessé, au contraire de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, il a enchainé les bonnes prestations, notamment en huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Dans une double confrontation qui a mis en lumière les limites de certains joueurs du PSG, Sergio Ramos a répondu présent. Il était crucial pour l’ancien capitaine du Real Madrid d’être performant dans un grand rendez-vous, lui qui espère décrocher une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Du côté des dirigeants, la tendance était plutôt à un départ de l’Espagnol. Mais tout est désormais chamboulé dans l’esprit de l’état-major parisien selon Marca.

Sergio Ramos décisif face au fair-play financier ?

En effet, le journal espagnol l'affirme, une prolongation de contrat de Sergio Ramos n’est plus à exclure d’ici la fin de la saison. Il n'y a pas d'accord officiel, mais les positions des deux camps se sont rapprochées sérieusement. Et pour cause, le Paris Saint-Germain sait qu’il aura une marge de manœuvre très réduite lors du prochain mercato estival en raison des menaces de l’UEFA et du fair-play financier. Ainsi, l’option d’une prolongation de contrat de Sergio Ramos est étudiée en interne, d’autant que l’Espagnol est prêt à réduire son très imposant salaire pour prolonger dans la capitale française. Cette solution pourrait finalement convenir à tout le monde d’autant que le PSG n’aura pas besoin de recruter beaucoup en défense centrale en cas de prolongation de Sergio Ramos puisque Luis Campos a d’ores et déjà ficelé la venue de Milan Skriniar, en fin de contrat avec l’Inter Milan. Avec le Slovaque dans l’effectif et en cas de prolongation de Sergio Ramos, le PSG compterait alors six joueurs capables d’évoluer en défense centrale avec Ramos, Skriniar, Kimpembe, Marquinhos, Danilo et Mukiele. Reste maintenant à voir si cela se confirmera mais l’ex-taulier du Real Madrid ne serait donc plus très loin d’atteindre son objectif en signant un nouveau bail à Paris.