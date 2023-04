Sergio Ramos reste au PSG, il a renversé la table

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manquera pas de chantiers l'été prochain sur le marché des transferts. Parmi les dossiers chauds dans la capitale : la prolongation ou non de Sergio Ramos.

A Paris, les têtes sont concentrées prioritairement vers le titre de champion de France en Ligue 1. Le PSG n'est plus très loin de remporter le 11e sacre de son histoire en championnat. Jamais un club de l'élite n'a fait mieux. Pourtant, le club de la capitale est loin de faire l'unanimité. Le jeu proposé ne convient pas et certains comportements sont contestables. Parmi les joueurs dont l'avenir est encore loin d'être certain la saison prochaine, on peut citer Sergio Ramos. En fin de contrat, le champion du monde espagnol aimerait beaucoup rester au PSG. Ses prestations sont de meilleures qualités et l'ancien du Real Madrid a pu enchainer les matchs cette saison, se montrant à la hauteur en Ligue des champions, ce qui n'est pas le cas de tous ses partenaires à Paris.

Sergio Ramos, prolongation en bonne voie ?

Pour tenter de convaincre sa direction de le garder encore quelques mois, Sergio Ramos met les ingrédients de son côté. Selon Le Parisien, l'Espagnol de 37 ans a refusé une énorme offre d'Arabie saoudite. Aussi, Sergio Ramos est disposé à réduire son salaire, qui est actuellement de près de 6 millions d'euros par an. Pour l'instant, aucune offre n'a été faite au clan Ramos, comme le rappelait d'ailleurs sa femme Pilar Rubio. En interne, Sergio Ramos satisfait en tout cas beaucoup de monde au PSG, dont son actuel entraîneur Christophe Galtier, qui s'appuie souvent sur lui, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Si le PSG va recruter cet été au poste de défenseur central, Sergio Ramos n'a peut-être pas dit son dernier mot, lui dont l'expérience et le leadership sont très précieux pour les champions de France. L'Espagnol sera bientôt fixé.