Sergio Ramos prolongé, le PSG prend un risque dingue

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec le Paris Sain-Germain, Sergio Ramos est toujours lancé dans des négociations pour une prolongation de contrat. Cependant, l'avenir du légendaire défenseur espagnol ne fait pas l'unanimité.

Le 30 mars dernier, Sergio Ramos a fêté ses 37 ans, et c’est une évidence, le plus grand défenseur central de l’histoire du football n’a pas l’intention de prendre sa retraite sportive. Cependant, son engagement avec le Paris Saint-Germain s’achève le 30 juin prochain et pour l’instant rien ne dit que Luis Campos et le clan Ramos vont arriver à un accord pour une prolongation d’une saison. A priori, l’ancien joueur du Real Madrid est prêt à faire un gros effort salarial pour rester un peu plus longtemps chez les champions de France.

Mais cela ne doit pas masquer la réalité, à savoir que si personne ne peut nier l’apport en expérience de Sergio Ramos dans le vestiaire du PSG, quand il faut se coltiner la Ligue des champions, ce dernier est physiquement un peu plus dans le dur. Alors, l’idée même de voir la légende espagnole du football passer un an de plus à Paris n’emballe pas du tout Walid Acherchour. Et le consultant de RMC de dire pourquoi.

Walid Acherchour ne remet pas du tout en cause le professionnalisme de Sergio Ramos, mais il estime que le PSG ne peut pas vraiment miser sur lui, d’autant plus que le mercato défensif parisien est déjà troublant. « Sergio Ramos ne doit pas être prolongé par rapport à son âge, par rapport à son salaire. Pour moi, le PSG doit faire peau neuve dans ce secteur défensif. Et quand j’entends que Paris pense à Lucas Hernandez, que j’aime beaucoup, mais qui a beaucoup de pépins physiques sur les dernières années, que Srkiniar c’est déjà bouclé alors qu’il a des problèmes au dos, alors si tu rajoutes Ramos, le PSG se fourvoie (…) Qu’il baisse son salaire, je veux bien, mais il gagne 10 millions d’euros par an et on lui donne 7 millions d’euros juste pour être l’adjoint du coach ou son relais dans le vestiaire. Franchement, quand je vois les joueurs qui vont revenir après des prêts ou ceux qui vont être achetés, ce n’est pas le mot fiabilité qui me vient en tête. Si ces mecs-là qui doivent être titulaires, ne sont pas là, tu vas avoir Ramos et dans les gros matchs en Ligue des champions cela ne suffira pas », prévient le membre de l’After, pas convaincu du tout de l'intérêt de conserver plus longtemps le joueur espagnol.