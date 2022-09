Sergio Ramos prend une décision radicale, ça sent bon pour le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pendant la trêve internationale, Sergio Ramos a trouvé un moyen de rompre l'ennui. Les supporters aiment y voir un signe que l'Espagnol va vivre sa meilleure saison, et le PSG en profitera.

Très déçu de ne pas être sélectionné avec l’Espagne pour les matchs internationaux à venir, Sergio Ramos a affiché sa volonté de digérer cette décision en mettant les bouchées doubles à l’entraînement avec le PSG. Il ne sera certes pas entouré de beaucoup de joueurs au Camp des Loges, mais le défenseur central a décidé de ne pas se laisser abattre. Et même de contre-attaquer. Sur les réseaux sociaux, il a montré en vidéo qu’il avait pris la décision de se faire couper les cheveux, sa coupe « viking » avec queue de cheval ayant assez vécu selon lui. Un changent de look qui n’a laissé personne indifférent, Marca relayant très rapidement la nouvelle avant que l’écho se fasse en France. Les réactions en disaient toutefois long sur l’espoir que peut générer, non pas forcément sa décision de se faire couper les cheveux, mais plutôt la détermination de l’Espagnol à retrouver son meilleur niveau. « Il était temps », « c’est la coupe quand il marque finale de C1 contre l’Atlético », « j’annonce le retour du Sergio Ramos prime », « on va avoir Ramos 2014 », ont souligné les supporters du PSG.

Le retour du grand Sergio Ramos

D’autres explications, plus farfelues, ont été données pour justifier ce changement radical de look. Notamment la feinte que lui a mis Alexandre Lacazette lors du dernier PSG-OL, où Sergio Ramos a en effet été effacé très facilement d’un crochet intérieur par le capitaine lyonnais. La vengeance pourrait donc être terrible : « Cheveux cours + tatouage Tour Eiffel, Lacazette match retour il sort sur civière ». Les commentaires ont beau se multiplier, c’est un Sergio Ramos toujours aussi déterminé qui sera donc de retour pour la reprise du PSG dans une grosse semaine. Il y aura forcément chez l’ancien du Real Madrid l’envie de tout donner pour aller chercher une place dans la sélection espagnole en vue de la Coupe du monde.