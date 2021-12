Sergio Ramos, l'info qui ne surprendra personne

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sergio Ramos devra-t-il se contenter de deux matchs dans l’année 2021 au PSG ? Il est incertain pour le match face à Lorient...

Le défenseur central a disputé un match contre Saint-Etienne en novembre, et était sur le terrain pour le match de Coupe de France ce dimanche soir. Il n’y est toutefois resté qu’une période, remplacé à la pause par Colin Dagba. A chaque fois, l’Espagnol a semblé plutôt bien en jambes et sans gêne apparente. Mais après son apparition dans le Chaudron, il avait été mis au repos plusieurs semaines. Récemment, Leonardo a reconnu qu’il savait que l’ancien du Real Madrid aurait besoin d’un peu de temps pour retrouver la forme, mais qu’il ne pouvait pas se douter que ce serait aussi long. Surtout que le PSG n’est pas encore sorti d’affaire. Mauricio Pochettino sera en effet privé de plusieurs éléments importants. Marco Verratti et Kylian Mbappé ont pris un carton jaune spécial vacances lors de l’avant-dernier match de Ligue 1, ce qui leur permet de souffler un peu avant les autres. Neymar, Draxler et Bernat sont blessés, et Sergio Ramos n’est toujours pas sûr de pouvoir enchainer, affirme Le Parisien.

Sergio Ramos motivé par le Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

En effet, la légende du Real Madrid n’a pas pu prendre le chemin des terrains ce lundi, se contentant de rester en salle. S’il n’est toujours pas opérationnel ce mardi lors de la séance matinale, il devra certainement zapper le dernier match de l’année, ce mercredi contre Lorient. Une possible absence compensée par le retour de Marquinhos, mis au repos le week-end dernier. Mais les incertitudes autour de l’état physique de l’Espagnol continuent de surprendre, alors que Sergio Ramos va bien tout de même devoir enchainer les matchs s’il espère retrouver le rythme nécessaire en 2022. Car même si, à chaque fois qu’il s’est montré sur un terrain, le défenseur central était assez à son avantage, le niveau de la Ligue des Champions nécessite un rythme bien plus élevé. Mais nul doute que Sergio Ramos va tout faire pour être prêt dès le mois de février, quitte à forcer un peu, tant la perspective d’affronter le Real Madrid décuple sa motivation.