Sergio Ramos forfait 1 an, le PSG a très peur !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les débuts officiels de Sergio Ramos avec le Paris Saint-Germain ne sont pas encore programmés, et les rumeurs qui circulent sur le défenseur espagnol sont inquiétantes.

C'est un peu le serpent de mer du côté du PSG, et cela dure depuis début juillet, date à laquelle Sergio Ramos s'est engagé avec le club parisien, le légendaire défenseur espagnol laissé libre par le Real Madrid est-il en état de reprendre le cours normal de son énorme carrière. A chaque fois que son retour paraît imminent, Mauricio Pochettino doit annoncer à la presse que ce n'est pas encore le bon moment. Il y a deux semaines, Paris avait indiqué officiellement que Ramos serait présent dans le groupe « sous 10 jours ». Les dix jours sont passés, et le footballeur de 35 ans n'est toujours à l'entraînement collectif, et ne le sera pas cette semaine, le Paris Saint-Germain n'ayant même plus donné de date lors de son dernier bulletin médical. De quoi laisser craindre de gros soucis physiques pour Sergio Ramos, lequel avait déjà vécu une saison passée très compliquée sous le maillot des Merengue. Tandis que le mollet du défenseur semble être la cause de ces soucis, du côté du PSG on s'inquiète.

Sérgio e Keylor ❤ pic.twitter.com/JNqLNCAUnL — Sérgio Ramos Brasil (@SR4BRASIL_) October 19, 2021

Sergio Ramos absent jusqu'en 2022-2023 avec le PSG ?

Lors d'un live avec Canal-Supporters, Hadrien Grenier, qui suit de près l'actualité du Paris Saint-Germain, a confié sa très grosse inquiétude concernant Sergio Ramos. « Sergio Ramos pour l’instant je ne le considère pas comme un joueur du PSG, alors que j’ai un immense respect pour ce joueur (...) Mais ce qui sort en Espagne et même en France c’est super inquiétant. On explique que c’est le cartilage du genou qui est touché, que ce sont les reprises trop précipitées l’an dernier notamment pour jouer contre Chelsea au printemps dernier qui sont à l’origine de ses rechutes, on t’explique aussi que lui veut reprendre et que le PSG dit non car le club est bien conscient du risque, il y a la rechute au mollet par effet de compensation (...) Dans le point médical de lundi, il n’y a plus de deadline. Pour moi, il ne jouera pas un seul match de la première partie de la saison. On est en octobre, et Sergio Ramos n’a pas commencé sa préparation collective (...) Quand je vois ce qui sort, et ce qui se dit, je vois que je ne suis pas le seul à craindre une saison blanche. Il a seulement joué 4 matchs en 2021 et les fuites qui viennent de Madrid sont inquiétantes », a confié Hadrien Grenier, visiblement pas rassuré du tout.