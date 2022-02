Sergio Ramos en furie contre le PSG

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Trop souvent blessé au PSG, Sergio Ramos n'est pas d’accord avec les diagnostics faits par les médecins parisiens. Absent à l’aller contre le Real Madrid, il pourrait quitter le PSG plus tôt que prévu.

Sergio Ramos avait pour surnom SR4, il est désormais appelé l’homme invisible. Arrivé libre du Real Madrid cet été, le défenseur central de 35 ans n’a disputé que 5 matchs cette saison avec le Paris Saint-Germain, dont seulement trois comme titulaire. Blessé à un mollet, il avait porté la tunique parisienne pour la première fois fin novembre à Saint-Étienne. Mais cette même blessure l’éloigne des terrains depuis un mois et la victoire (4-0) sur le Stade de Reims. Le PSG avait pourtant communiqué quant à une « lésion de bas grade » du mollet droit. En Espagne, le média Cuatro révèle que le défenseur qui a passé 16 années à Madrid ne partagerait pas le même avis que le staff médical du Paris Saint-Germain. « Sergio Ramos n’est pas satisfait des diagnostics établis par les médecins du PSG, sa blessure n'avait rien à voir avec son genou. Ramos n'a pas eu de problèmes physiques dans sa carrière, et maintenant en France il en a beaucoup. Il se passe quelque chose que nous ne comprenons pas et ils ne nous l'ont pas simplement dit » a déclaré le journaliste de la Cuatro Julio Pulido.

Sergio Ramos, un flop direction la retraite ?

Absent du match aller gagné (1-0) le 15 février dernier, l’ancien capitaine du Real qui compte 671 matchs en blanc est déjà forfait pour la réception de l’ASSE en Ligue 1 ce samedi et devrait également manquer le match retour qui aura lieu le 9 mars. Alain Roche, ancien défenseur central du Paris Saint-Germain, n’a pas mâché ses mots à l’égard de l’Espagnol. « On se réjouissait de l'avoir chez nous. C'est un pari raté. Il faut désormais croire au miracle. Son corps ne suit plus. Il n'a pas été avare d'efforts durant toute sa carrière. Il a tellement donné. Pour moi, sa saison est terminée. Il va jouer quand ? S'il fait deux matchs et qu'il se blesse à nouveau, on fait comment ? Oui, c'est inquiétant » a déclaré Alain Roche dans un entretien avec Le Parisien. Sergio Ramos n’a toujours pas disputé le moindre match de Ligue des champions cette saison, et il ne semble surtout pas satisfait de la gestion du PSG au niveau de sa santé. Ce même PSG qui se félicitait de l'état de santé de l'Espagnol lors de sa visite médicale, ne sera peut-être pas fâché de trouver un accord en fin de saison pour le laisser partir ailleurs.