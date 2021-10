Sergio Ramos, ce complot espagnol scandalise le Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sergio Ramos n'a toujours pas débuté l'entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain. Mais à l'image de Leonardo, les responsables du club de la capitale ne craignent rien.

La presse sportive espagnole a mal vécu les départs conjoints de Lionel Messi et de Sergio Ramos au PSG et elle se fait un malheur plaisir de relayer les petits et grands malheurs des deux stars qui ont fait le bonheur de la Liga pendant de très longues saisons. Et c’est peu dire que l’absence de temps de jeu de l’ancien défenseur du Real Madrid avec Paris fait presque jubiler les médias de la capitale, ces derniers étant convaincus ou presque que celui qui est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football à son poste ne fera rien sous le maillot du PSG. Chaque semaine, et au fil des communiqués parisiens qui repoussent à plus tard la reprise de l’entraînement collectif pour Sergio Ramos, les journalistes font des « révélations » sur la nature de la blessure du joueur de 35 ans. Pour certains, il est même déjà clair que celui qui a tout gagné ou presque avec Madrid et l’Espagne ne jouera pas cette saison, et qu’il se pourrait bien que du côté de Doha on lui cherche déjà un point de chute.

Sergio Ramos pousse Leonardo à une réagir

Les rumeurs sont telles que Leonardo est sorti vendredi soir de son mutisme, le directeur sportif brésilien du Paris SG étant plutôt agacé d’entendre chaque jour les médias s’exprimer au sujet de la gravité, ou non, de la blessure de Sergio Ramos. « La presse espagnole dit qu'il y a un problème avec Sergio Ramos et les médias français jouent le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire qu’il est nul et vous aidez. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs sur le plan physique, on le sait. Donc là c'est un peu trop », a lancé un Leonardo un poil agacé et qui refuse que le cas de Sergio Ramos soit ainsi considéré de manière aussi légère à l’extérieur, alors que le staff médical du Paris Saint-Germain sait depuis le début que le défenseur espagnol a quelques soucis musculaires à régler.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Reste que si le dirigeant du PSG est optimiste, la réalité est qu’à l’entame du mois de novembre, les supporters parisiens attendent toujours les grands débuts de la légende madrilène, des débuts qui pourraient avoir lieu après la trêve internationale. Mais du côté de Doha, où l’on surveille attentivement la situation de Sergio Ramos, nulle inquiétude. Comme l’explique RMC, les dirigeants du Paris Saint-Germain ne craignent pas que le recrutement du défenseur, arrivé libre du Real Madrid, se transforme en fiasco légendaire. Car Ramos doit être à « 100% » pour prétendre à une place dans le onze de Mauricio Pochettino, et ce n’est pas encore totalement le cas, mais pour l’instant rien ne pousse le staff du leader de Ligue 1 à forcer les choses. En attendant, via les réseaux sociaux, l'ancien défenseur des Merengue a mis en ligne une vidéo de son entraînement personnel au Camp des Loges, et on n'a pas l'impression de voir un joueur fini, loin de là même.