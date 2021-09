Sergio Ramos c'est Cristiano Ronaldo, le PSG ne panique pas

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

N'ayant pas encore joué la moindre minute avec le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos commence à susciter des inquiétudes. Mais pour ceux qui connaissent bien le défenseur espagnol, il ne faut pas s'affoler.

Le 8 juillet dernier, au début d’un incroyable mercato, le Paris Saint-Germain officialisait la signature de Sergio Ramos, le légendaire défenseur espagnol s’engageant jusqu’en 2023 avec le club français. Mais après ce moment d’euphorie, le doute a peu à peu grimpé car depuis le joueur de 35 ans n’a pas joué une seule seconde sous le maillot du PSG en raison d’un souci au mollet gauche. Si Mauricio Pochettino ne semble pas réellement inquiet concernant son défenseur, dont le retour est repoussé de match en match, en Espagne certains pense que pour Sergio Ramos cela commence à sérieusement sentir le roussi, l’ancien Madrilène enchaînant les pépins physiques depuis de longs mois. Au point même que cela pourrait justifier la décision de Florentino Perez de ne pas prolonger de deux ans celui qui était un joueur emblématique du Real Madrid.

Sergio Ramos est aussi sérieux que Cristiano Ronaldo

Tandis que le doute est là, et qu’il est peu probable que Sergio Ramos sera présent contre Manchester City la semaine prochaine, le joueur du Paris Saint-Germain a tout de même de fervents défenseurs, et non des moindres. S’exprimant dans Le Parisien, Francisco Pavon, qui a joué avec Ramos au Real Madrid, estime qu’il est grotesque d’annoncer la fin de la carrière du défenseur. « Sergio est quelqu’un de très sérieux en ce qui concerne le travail physique et l’alimentation. Il me fait penser à Cristiano Ronaldo sur ce point-là. C’est un joueur avec beaucoup d’expérience, qui a vécu beaucoup de choses dans sa carrière », explique l’ancien coéquipier de Sergio Ramos, qui donne du crédit aux propos d’Edu Pidal, journaliste d’Onda Cero. « Il n’y a pas d’angoisse chez le joueur, il est même très calme. Mais, naturellement, il préfère reprendre le plus rapidement possible », précise Pidal. Mauricio Pochettino ne doit attendre que cela.