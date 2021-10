Sergio Ramos, 15 millions d'euros de perdus pour le PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Première recrue d’envergure du mercato estival, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé le moindre match sous les couleurs du PSG.

Petit à petit, cela tourne au fiasco. Trois mois après sa signature au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé de match avec son nouveau club. Gêné par des douleurs au genou et au mollet, l’ex-capitaine du Real Madrid attend son tour avec impatience. Mais pour l’heure, son come-back n’est pas à l’ordre du jour puisque Sergio Ramos devrait au minimum rater les matchs contre Leipzig en Ligue des Champions et face à l’OM au Vélodrome. Cela commence à faire beaucoup pour Florent Barraco. Dans un édito publié ce lundi, le journaliste du Point a tapé très fort sur Sergio Ramos et sur la stratégie du Paris SG avec l’international espagnol de 36 ans.

« On nous promettait du lourd. On allait voir ce qu’on allait voir (…) Pour l’instant, les exploits de Sergio Ramos sont sculptés dans nos mémoires et non réalisés au Parc des princes » lance d’entrée d’édito le journaliste, très piquant, avant de poursuivre. « Au départ, on nous avait dit qu’il serait un peu juste pour le mois d’août. La fin d’une blessure au genou contractée la saison dernière devait être consolidée pour éviter une rechute (…) La question qui trotte dans toutes les têtes est la suivante : au moment de signer « ce cador » de 35 ans, le club a-t-il fermé les yeux sur ses pépins physiques ? Ou la structure médicale a-t-elle été incapable de juger la gravité de la blessure ? » s’interroge Florent Barraco, dubitatif. Avant de conclure, amèrement.

Le salaire de Sergio Ramos fait tousser

« Malgré les réserves sur une santé fragile et un âge « canonique » pour un défenseur, le PSG a sorti le chéquier : 15 millions d’euros par saison jusqu’en 2023. Présenté comme le meilleur mercato du PSG de tous les temps, le recrutement pose pourtant des questions. Le club qui affiche un potentiel offensif colossal a-t-il vraiment songé à confier la défense à un joueur proche de la retraite ? » conclu-t-il, très interrogatif pour ne pas dire pessimiste. Autant de questions pour l’instant sans réponses et qui trottent dans la tête des supporters du PSG, qui commencent sérieusement à avoir de gros doutes sur Sergio Ramos et sur sa capacité physique à revenir à son meilleur niveau. A moins que Paris ne prenne pas le moindre risque dans l’optique des matchs plus importants en Ligue des Champions.