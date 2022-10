Scandale à Lisbonne, le PSG prend l'UEFA à la gorge

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après les nombreux témoignages de supporters présents à Lisbonne mercredi dernier, le Paris Saint-Germain ne compte pas en rester là. Le club de la capitale va officiellement saisir l’UEFA suite aux violences et fouilles poussées subies par ses fans.

Ce n’est pas un hasard si beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain n’étaient pas encore installés au moment du coup d’envoi mercredi dernier. Venus soutenir leur équipe contre le Benfica Lisbonne (1-1) en Ligue des Champions, les fans parisiens ont vécu un déplacement compliqué. Ces spectateurs se plaignent de violences gratuites de la part des forces de l’ordre au Portugal. Mais surtout, les amoureux du club francilien se disent choqués par la fouille poussée subie à l’entrée de l’Estadio da Luz.

Le PSG va saisir l'UEFA

On parle effectivement de longues palpations au niveau des parties intimes, des gestes illégaux que le Paris Saint-Germain ne laissera pas passer. Selon les informations de L’Equipe, la direction prépare un courrier afin de saisir officiellement l’UEFA. Le contenu de la lettre n’est pas révélé mais nul doute que les dirigeants réclameront des explications, et peut-être même des sanctions. Le Paris Saint-Germain pourra s’appuyer sur l’expérience similaire vécue par les fans du Maccabi Haïfa à Lisbonne le mois dernier. Mais aussi et surtout sur les témoignages de ses propres supporters.

Des médias portugais avaient relayé des témoignages de supportrices et supportrices du Maccabi Haïfa faisant état du même genre de "pratiques", après leur déplacement à Lisbonne... — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) October 7, 2022

« Le stadier est arrivé vers moi, tire mon short vers le bas et commence à soulever mon caleçon, racontait un membre du Collectif Ultras Paris à RMC. Il avait les mains à l’intérieur de mon caleçon et c’était un palpage de mes organes génitaux. J’ai encore la voix qui tremble. Côté féminin c’était pareil avec les mains dans le soutif et dans les strings, avec un "touchage" (sic) des parties génitales. On peut clairement parler d’attouchement sexuel. Quand une personne ne doit pas vous toucher ou quoi que ce soit, c'est clairement un attouchement sexuel. »