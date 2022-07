Sarabia, la grosse surprise de la révolution au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Dans les prochaines semaines, Luis Campos va essayer de dessiner le visage du nouveau PSG. Une équipe parisienne qui fera moins de cadeaux à ses stars et récompensera plutôt les joueurs méritants. Une aubaine pour Pablo Sarabia.

Nasser Al-Khelaifi l'a clamé haut et fort, finis strass et paillettes au PSG la saison prochaine. Le club parisien doit construire une vraie équipe, solidaire et ambitieuse, libérée des comportements inadéquates de certaines de ses stars. Visé notamment le Brésilien Neymar dont les excentricités nuisent à la bonne avancée du projet parisien. Le PSG préfère maintenant des joueurs plus efficaces et plus impliqués sur le terrain. Avant même de penser recruter de tels profils, les Parisiens peuvent piocher dans leur groupe très fourni. Dans le domaine offensif, ils possèdent notamment l'Espagnol Pablo Sarabia qui a réalisé un dernier exercice très convaincant.

Sarabia plutôt que Neymar, Campos vote pour

De belles performances réalisées loin du PSG puisque Pablo Sarabia était prêté au Sporting Portugal. Avec les Lisboètes, il a inscrit 21 buts et délivré neuf passes décisives toutes compétitions confondues. Un rendement solide et un comportement exemplaire qui ont conforté sa place comme titulaire avec l'Espagne, avant peut-être le PSG comme le révèle le journal AS. Le quotidien madrilène indique en effet que Luis Campos le considère « comme une pièce importante du PSG 2022-23. »

🇪🇸 Pablo Sarabia finishing off a lovely team move 😎@SeFutbol | #NationsLeague pic.twitter.com/CBcnl9l0Mj — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 27, 2022

Alors que Neymar est susceptible d'être vendu par le PSG cet été, il est plutôt souhaité de conserver Sarabia et de le rapprocher du onze titulaire. « Moins de Neymar et plus de Sarabia », tel est la ligne de conduite du PSG selon AS. Pablo Sarabia avait d'abord été mis sur la liste des joueurs à vendre mais ses prestations ainsi que la difficulté de trouver des clubs acheteurs l'ont désormais rendu intransférable. En poursuivant sur sa lancée, l'international espagnol peut devenir le vrai beau coup estival des Parisiens.