Sans pitié, le PSG va encore punir Donnarumma

A la demande de son entraîneur Luis Enrique, le Paris Saint-Germain pousse son gardien Gianluigi Donnarumma vers la sortie. Une décision difficile à encaisser pour l’Italien qui aimerait au moins faire ses adieux au Parc des Princes. Mais la direction francilienne envisage de l’en priver.

Gianluigi Donnarumma a bien reçu le message. Non convoqué pour la Supercoupe d’Europe remportée face à Tottenham (2-2, 4-3 tab) mercredi, le gardien du Paris Saint-Germain a compris qu’il n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique. L’Italien ne s’accrochera pas à sa dernière année de contrat et prépare actuellement son départ à Manchester City. Mais avant de s’envoler, l’ancien portier du Milan AC a émis un souhait dans son message publié sur Instagram.

« J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit », réclamait Gianluigi Donnarumma, dont le vœu ne sera peut-être pas exaucé. Le Paris Saint-Germain connaît la cote de popularité de son gardien et sait à quel point les fans aimeraient lui rendre un dernier hommage. Mais dans sa publication sur le réseau social, l’international italien n’a pas pu s’empêcher de tacler l’entraîneur Luis Enrique, à l’origine de son éviction.

Le PSG pourrait répondre à Donnarumma

« Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe », écrivait le portier poussé vers la sortie. Ces quelques mots incitent le Paris Saint-Germain à le priver d’adieux au Parc des Princes, révèle RMC. D’autant que son agent ne se gêne pas pour tacler le club dans de multiples déclarations. Résultat, la direction se réserve le droit de répondre au texte de Gianluigi Donnarumma. Il est clair qu’une réponse officielle n’offrirait pas un contexte favorable pour des adieux au Parc.