Salaires du PSG, les chiffres tombent, c'est du jamais vu

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est tout simplement soupçonné de présenter la plus grosse masse salariale de l'histoire du sport mondial, dépassant même le cadre du football. Lionel Messi est passé par là.

Auteur d’un marché des transferts ahurissant, le Paris Saint-Germain a fait voler en éclats les derniers cordons de sa bourse. En faisant venir deux des légendes du football contemporain avec Lionel Messi et Sergio Ramos, Nasser Al-Khelaïfi s’est construit une véritable Dream Team, lui qui avait déjà secoué le monde du football en 2017 en faisant venir Neymar et Mbappé. Le Français et le Brésilien sont toujours là, et vu qu’ils n’ont pas réussi à ramener la Ligue des Champions à Paris, le PSG est allé chercher des joueurs de premier plan à tous les postes.

Neymar n'a pas augmenté son salaire

Même si le Paris SG n’a pas eu beaucoup de gros transferts à boucler, des joueurs comme Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum ou Gigio Donnarumma arrivant pour zéro euro, la masse salariale a littéralement explosé cet été. Et cela sans compter la prolongation de contrat de Neymar, qui n’a pas permis au Brésilien d’augmenter ses émoluments, mais qui lui assure un revenu confortable pendant encore quatre ans. Pour les nouveaux venus, le PSG a déroulé le tapis rouge, et maintenant que le mercato est terminé et que la saison est lancée, le site économique sportune.fr s’est penché sur les salaires du leader de la Ligue 1 pour la saison en cours.

Neymar quand son salaire a fuité : pic.twitter.com/0eLs67nkUH — Winamax Sport (@WinamaxSport) September 5, 2021

Sans surprise, la masse salariale a pris un énorme coup de booster, passant de 414 millions d’euros en 2020, à plus de 500 millions en 2021. Le média spécialisé n’a pas encore pu vérifier cette information, mais il murmure que le PSG version 2021-2022 pourrait tout simplement être le club le plus dépensier en salaire de l’histoire du sport, et donc pas uniquement du football. « Il se pourrait, c’est même une quasi certitude, qu’elle soit la plus fournie, toutes équipes et disciplines sportives confondues dans le monde », a tout de même balancé Sportune, pour qui même les plus riches franchises des sports américains ne peuvent pas rivaliser avec l’armada du PSG et ses salaires incroyables.

La plus grosse masse salariale de l'histoire du sport ?

Il faut dire que les joueurs n’ont pas à se plaindre de leur contrat au sein du club de la capitale. Les gros salaires tirent la moyenne vers le haut, et pour la première fois de l’histoire d’un effectif dans le football, le salaire moyen de l’équipe dépasse le million d’euros mensuel brut. Cela signifie la somme versée par le PSG au joueur, en dehors de ses contrats annexes, primes individuelles et collectives. Lionel Messi participe bien sûr grandement à cette revalorisation du salaire moyen, même si l’Argentin a fait des efforts.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

L’ancien barcelonais a divisé son salaire par deux, même s’il touche tout de même encore 30 millions d’euros net avant impôts et l’allègement fiscal qui va avec son statut de joueur arrivant de l’étranger. Voilà qui en fait l’un des footballeurs les mieux payés de la planète, et seul le PSG arrive à placer trois joueurs parmi le Top10 des éléments les mieux rémunérés. On y retrouve ainsi Neymar et Mbappé, le Français restant derrière le Brésilien faute d’avoir trouvé un accord pour prolonger son contrat au Paris SG.

Trois joueurs sous les 5 millions d'euros

Chez les autres joueurs, il devient en effet désormais rare de voir un membre du PSG ne pas toucher plus de 10 millions d’euros dans la saison. Seuls Rafinha, Rico et Draxler, ce dernier ayant accepté de baisser son salaire pour prolonger, n’atteignent pas la barre des 5 ME la saison. Au sommet, on retrouve bien évidemment Messi, devant Neymar et Mbappé, puis Marco Verratti et Marquinhos (14 ME), Donnarumma (13 ME), Sergio Ramos (13,6 ME) et Navas (12 ME) preuve là aussi que le PSG a bien le duo de gardiens de but le plus cher au monde.