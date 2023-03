Salah au PSG, une très bonne nouvelle arrive

Le PSG vivra des jours mouvementés sur le marché des transferts l'été prochain. Parmi les cibles du club de la capitale : Mohamed Salah. L'attaquant égyptien semble proche de partir de Liverpool.

A Paris, on veut tranquillement et sereinement terminer la saison en cours en Ligue 1. Un onzième sacre en championnat de France est à aller chercher et sera la moindre des choses pour calmer la gronde des supporters. Il faut dire que le nouveau parcours chaotique du PSG en Ligue des champions a de quoi poser des questions sur la suite du projet qatari. S'il est à l'heure actuelle difficile de savoir si Christophe Galtier continuera l'aventure la saison prochaine, Luis Campos devrait lui être encore présent malgré ses deux derniers mercatos ratés. Le conseiller sportif portugais a déjà quelques pistes en tête, tout comme Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG aimerait beaucoup se payer les services de Mohamed Salah.

People have often downplayed Mohamed Salah's goal scoring excellence as just 'stats'.



Well, just to remind you of what it actually looks like to score all those goals, here is 6 unadulterated minutes of his best/most important goals for Liverpool FC.



