Safonov éjecté en urgence, le PSG s'active

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG va avoir fort à faire dans les jours à venir pour gérer ses gardiens, avec l’arrivée imminente de Lucas Chevalier tandis que Gianluigi Donnarumma n’est pas encore parti. Un homme pourrait payer au prix fort les frais de ce feuilleton : Matvey Safonov.

Cela fait bien longtemps que les supporters du Paris Saint-Germain n’avaient pas vécu un feuilleton si animé en ce qui concerne les gardiens dans la capitale. Gianluigi Donnarumma refusant de prolonger, le club Bleu et Rouge a pris la décision de recruter Lucas Chevalier et un accord a quasiment été trouvé avec Lille pour le transfert de l’international français. Mais pour l’instant, le champion d’Europe italien n’est pas parti et rien ne dit qu’il fera ses valises avant la fin de son contrat en juin 2026. Luis Enrique pourrait donc devoir gérer une concurrence épineuse entre Donnarumma et Chevalier. Un feuilleton dont un homme va forcément sortir perdant, l’actuel numéro deux Matvey Safonov.

Le PSG propose Safonov à Galatasaray

🔴🔵 Le PSG a proposé Matvey Safonov à Galatasaray.



Galatasaray pourrait manifester un intérêt si le dossier Ederson n'aboutit pas.



(@yagosabuncuoglu) pic.twitter.com/ax0p875UIx — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) August 2, 2025

Le PSG s’active donc pour trouver une porte de sortie à l’international russe et a proposé les services de son gardien de 26 ans à Galatasaray. Selon les informations du journaliste Yağız Sabuncuoğlu, Luis Campos a pris l’initiative de proposer le profil de Safonov aux dirigeants du club turc. Un temps intéressé par Gianluigi Donnarumma, qui n’a toutefois pas l’intention de partir en Turquie, le club stambouliote a manifesté un intérêt pour Safonov… à condition que le dossier Ederson, priorité de Galatasaray à ce poste, n’aboutisse pas. Le PSG et Safonov vont par conséquent devoir s’armer de patience pour voir si cette piste est susceptible d’aboutir ou pas. Il sera par ailleurs intéressant de connaître la position de l’ancien joueur de Krasnodar, qui pourrait refuser un départ du Paris Saint-Germain afin de se battre avec Chevalier et Donnarumma et espérer pourquoi pas récupérer son rôle de doublure.