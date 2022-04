Sa prolongation de côté, Marquinhos supplie le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Marquinhos a de nouveau juré fidélité au club de la capitale. Le défenseur central et capitaine espère prolonger son contrat. Mais pour le moment, les discussions avec ses supérieurs seraient mises en attente le temps de régler d’autres dossiers prioritaires.

En ce qui concerne Marquinhos, le Paris Saint-Germain n’a aucun doute à avoir. Le défenseur central de 27 ans n’a aucune intention de faire ses valises cet été ni les suivants. Le Brésilien a en effet assuré à plusieurs reprises qu’il se verrait bien terminer sa carrière au club de la capitale. Un message encore renouvelé dans son entretien accordé à la chaîne officielle du Paris Saint-Germain cette semaine. « Ça fait presque 10 ans que je suis ici », a rappelé le joueur recruté en 2013.

🗣©️ Avant #PSGOM, choc de la 32ème journée de Ligue 1, Marquinhos, capitaine des 🔴🔵, s'est confié pour PSGTV. 𝙀𝙭𝙩𝙧𝙖𝙞𝙩𝙨 ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 15, 2022

« Mes trois enfants sont nés ici et avec mon épouse, on a construit notre histoire ici, on a presque tout vécu ensemble à Paris. Marqui et Paris, c'est vraiment lié pour la vie, pour tout ce qu'on a fait ensemble en presque dix ans, a-t-il confié avec émotion. Je pense et j'espère que ça va continuer encore. » Pour cela, l'international auriverde devra prolonger son contrat qui expire en juin 2024. D’après ses propos, on devine que Marquinhos n’est pas totalement sûr de l’issue des discussions avec ses supérieurs. Et pour cause, les échanges ont débuté depuis plusieurs mois, sans succès pour le moment.

Marquinhos, un capitaine pas abandonné par le PSG ?

Le mois dernier, le quotidien sportif L’Equipe indiquait que le Paris Saint-Germain préférait attendre avant de traiter l’avenir de ses joueurs. Après le nouveau fiasco en Ligue des Champions, l’heure est à la restructuration de l’organigramme. De plus, Marquinhos, loin des salaires de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, aurait des exigences supérieures aux propositions de ses dirigeants. Le deal est donc loin d’être bouclé. Mais compte tenu de son implication et de son statut, le capitaine parisien n’a sûrement rien à craindre, et ce malgré sa baisse de régime.