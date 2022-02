Rothen, un clash brutal contre l'arbitre de Nantes-PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les décisions de Mickaël Lesage lors du match entre Nantes et le PSG continuent à faire des vagues. Si Marco Verratti risque une sanction, Jérôme Rothen en exige une contre l'arbitre.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel va convoquer Marco Verratti après les propos du milieu de terrain italien au sujet de l’arbitre de la rencontre Nantes-Paris. Même s’il n’est jamais bon de réagir à chaud après un match, le joueur du PSG a livré sa version des faits, et cela lui vaudra une sanction. Pour Jérôme Rothen, qui n’est souvent pas tendre avec le Paris Saint-Germain, Mikaël Lesage a tout de même dépassé les bornes lors de ce match, en ayant clairement le souhait de se faire les joueurs parisiens. Et l’ancien footballeur estime que ce n’est pas la première fois que cet arbitre a ce genre de comportement, et qu’il va bien falloir qu’il soit sanctionné pour son attitude et ses décisions erratiques. Au micro de RMC, Jérôme Rothen a mis un tacle énorme à l’officiel dont il souhaite qu’il soit mis en face de ses responsabilités et de ses actes.

Rothen veut des sanctions contre l'arbitre de Nantes-PSG

🗣️💬 "Cet arbitre n'a pas le niveau pour arbitrer des équipes comme le PSG ! Il est hautain, ça se voit. J'espère qu'il sera puni"



Jérôme Rothen charge virulemment Mr Lesage, l'arbitre de Nantes-PSG. pic.twitter.com/I6pIgwTPys — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 21, 2022

Pour l’instant, le patron des arbitres français se tait, mais Pascal Garibian pourra difficilement rester silencieux suite aux propos de Jérôme Rothen. « Les joueurs du PSG, ce sont des mecs qui détestent la défaite et c'est la marque des très grands. Et quand tu perds un match, ce qui n'arrive pas souvent, tu peux t’en prendre à plein de choses. Est-ce qu’il faut leur en vouloir d'avoir réagi comme cela ? Non, on ne va pas leur en tenir rigueur, car ils sentent une frustration et un mauvais arbitrage. Cela peut arriver à tout le monde. C’est vrai qu’il n’a pas pris les meilleures décisions, surtout concernant le PSG. Lesage était déjà quand je jouais (...) Il y a des arbitres qui se mettent dans une posture différente quand ils arbitrent Paris, Marseille ou Lyon (...) Mickaël Lesage n’est pas au niveau pour arbitrer un club du niveau du Paris Saint-Germain. Il veut se mettre au-dessus des joueurs et sort des cartons pour le prouver et ne pas parler avec les joueurs. Il est hautain, ça se voit (...) Si l’arbitre n’est pas bon, les joueurs ont le droit de le dire (....) J'espère que Monsieur Garibian, qui dirige les arbitres, et bien quand ils se trompent, il les punit. Et pour moi Monsieur Lesage doit être puni, il n'est pas au niveau », a lancé un Jérôme Rothen très agacé et qui ne comprendrait pas que seul Marco Verratti soit puni.