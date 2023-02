Ronald Araujo fait saliver le PSG, son prix est dingue

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lors du prochain mercato, le recrutement d’un défenseur central sera une priorité pour les dirigeants du PSG.

L’été dernier, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi étaient déjà très chauds pour recruter un défenseur central d’envergure. A l’époque, la priorité du binôme parisien se nommait Milan Skriniar. Mais en dépit de sa situation contractuelle (libre en juin 2023), l’Inter Milan s’est montré inflexible pour son capitaine en réclamant 80 millions d’euros, une somme que le Paris Saint-Germain a refusé de dépenser. Cet hiver, la question d’un transfert de Skriniar s’est de nouveau posée mais une fois de plus, le PSG a refusé de s’aligner sur les exigences du club italien. C’est finalement l’été prochain que Milan Skriniar devrait rallier la capitale française en tant que joueur libre. Mais en plus du capitaine de l’Inter, le Paris Saint-Germain aimerait recruter un défenseur supplémentaire et selon les informations de Fichajes, le profil de Ronald Araujo, titulaire indiscutable au FC Barcelone, plait beaucoup à l’état-major du PSG.

Le Barça aimerait garder Araujo, sauf offre délirante

Sergio Ramos et Presnel Kimpembe ne sont pas certains de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine, raison pour laquelle le club de la capitale souhaite recruter à ce poste afin d’épauler Marquinhos, Danilo, Mukiele et possiblement Skirniar. La piste Araujo fait l’unanimité en interne. Il faut dire que l’Uruguayen a tout pour plaire : à 23 ans, il dispose déjà d’une solide expérience en Liga et en Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Bon relanceur, plutôt rapide, il colle avec ce que recherche le club parisien. En revanche, son prix risque d’être nettement moins en adéquation avec les critères de recherche du PSG lors du prochain mercato estival. Et pour cause, le FC Barcelone n’a aucunement l’intention de se séparer de Ronald Araujo et a par conséquent fixé le prix de son défenseur à 90 millions d’euros. Le PSG, qui a refusé de mettre 80 millions d’euros sur Milan Skriniar il y a un an, a très peu de chances de s’aligner sur les exigences XXL d’un Barça dans le rouge et qui cherche plus que jamais à renflouer ses caisses. Il s’agit maintenant pour le PSG de voir si une négociation est possible afin de faire baisser le prix de Ronald Araujo, sans quoi l’Uruguayen ne viendra pas à Paris cet été.