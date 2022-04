Romelu Lukaku, la cible XXL du PSG se confirme !

Dans : PSG.

A deux mois du mercato estival, la piste de l’international belge Romelu Lukaku se confirme pour le PSG.

A l’heure où l’avenir de joueurs tels que Neymar ou Kylian Mbappé est incertain, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes et les prises de contact dans l’optique du prochain mercato. Le futur champion de France s’est renseigné sur Paulo Dybala ou encore sur Erling Haaland et Christopher Nkunku. Mais selon les informations relayées en ce début de semaine par The Sun, la piste Romelu Lukaku est également active. Excellent avec l’Inter Milan la saison dernière, l’international belge n’est plus que l’ombre de lui-même à Chelsea. Sous les ordres de Thomas Tuchel cette saison, Romelu Lukaku est à la peine. Il totalise seulement cinq buts en Premier League en 2021-2022, un bilan famélique au vu des standards habituels de Romelu Lukaku, dont la situation a alerté le Paris Saint-Germain.

Lukaku, une piste à moins de 100 millions d'euros

The Sun affirme que le départ de Kylian Mbappé fait peu de doutes au PSG et que pour le remplacer, la piste Romelu Lukaku plait beaucoup en interne. Et pour cause, le Paris Saint-Germain aimerait également se débarrasser de Mauro Icardi, ce qui signifie que le club de la capitale va devoir recruter au moins un pur avant-centre lors de ce mercato estival. Erling Haaland fait rêver tout le monde, au même titre que Karim Benzema. Mais les attaquants du Borussia Dortmund et du Real Madrid semblent inaccessibles, raison pour laquelle le Qatar pourrait se rabattre sur Romelu Lukaku. L’ancien avant-centre de l’Inter Milan a été recruté par Chelsea pour la coquette somme de 113 millions d’euros en août dernier mais au vu de ses prestations décevantes cette saison, sa cote est retombée sous la barre des 100 millions d’euros. A un prix cassé, le Paris SG pourrait se laisser tenter par Romelu Lukaku, dont les qualités de puissance et de finition plaisent beaucoup en interne au PSG. Reste maintenant à savoir si Romelu Lukaku, dont l’agent est un certain Mino Raiola, se laissera de son côté tenter par une aventure en France.