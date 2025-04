Rodrigo Mora au PSG, terrible nouvelle à 100ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Fortement intéressé par le meneur de jeu portugais Rodrigo Mora, le PSG vient d’apprendre une très mauvaise nouvelle à 100 millions d’euros en provenance du FC Porto dans ce dossier.

Il est celui dont tout le monde parle au Portugal alors qu’il n’a que 17 ans. Meneur de jeu du FC Porto, Rodrigo Mora réalise une excellente première saison complète chez les professionnels avec 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Des performances et un énorme potentiel qui ont tapé dans l’oeil du Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale est cité comme l’un des clubs les plus intéressés par l’international espoirs portugais. Luis Campos est à fond sur le dossier, mais il va devenir très difficile de s’attacher les services de la pépite du FC Porto, à moins de casser sa tirelire.

Et pour cause, Foot Mercato révèle qu’un accord a été trouvé entre Rodrigo Mora et le club portugais pour une prolongation jusqu’en 2030, laquelle sera signée dans les prochains jours. Tous les documents ont été approuvés et il ne manque plus que la signature du joueur, qui va donc étendre son bail au FC Porto, mais pas uniquement. Avec ce nouveau contrat, le club portugais a fixé une clause libératoire nettement revue à la hausse pour Rodrigo Mora, laquelle s’élève à présent à 100 millions d’euros.

Rodrigo Mora, c'est 100ME ou rien au mercato

Autrement dit, le FC Porto n’étant à priori pas vendeur, les clubs intéressés par le prodige portugais doivent payer cette somme s’ils veulent s’attacher les services du joueur. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui n’est plus vraiment sur la stratégie de payer autant pour un seul joueur et qui privilégie des coups plus malins sur le marché des transferts, comme la signature de Joao Neves pour 60 millions d’euros l’été dernier ou celle de Khvicha Kvaratskhelia pour 70 millions d’euros au mois de janvier. Reste maintenant à voir si le PSG sera toujours intéressé par Rodrigo Mora à l’avenir ou si cette nouvelle clause libératoire met définitivement fin à cette piste pour le club de la capitale, qui se voyait bien s’offrir la pépite portugaise de demain, après avoir déjà ficelé ces dernières années les signatures de Vitinha ou encore de Joao Neves et de Nuno Mendes.