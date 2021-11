Réunion PSG-Zidane, l'AFP anéantit une rumeur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Certains supporters du PSG aimeraient voir Zinedine Zidane prendre la place de Mauricio Pochettino sur le banc du club de la capitale. Au point même d'inventer un rendez-vous à Paris et d'obliger l'Agence France Presse à intervenir.

Décidé à se faire un peu de publicité, un compte Twitter a affirmé lundi soir que le Paris Saint-Germain tentait actuellement de convaincre Zinedine Zidane de remplacer Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur. « Zinedine Zidane a été aperçu à Paris dans un hôtel de Luxe. Jean Claude Blanc et Leonardo l'auraient rejoint pour une réunion concernant son futur au sein du club parisien. Les jours de Mauricio Pochettino sont comptés. Source AFP », indiquait ce soi-disant insider, dont le message a évidemment rapidement circulé sur les réseaux sociaux. La référence à la très sérieuse Agence France Presse étant forcément une garantie indispensable pour faire croire que tout cela était vrai.

Zidane à Paris, l'AFP colle un faux insider contre le mur

Mais du côté de l’AFP, face à cette rumeur qui enflait, on a pris la peine de faire réagir l’équipe de journalistes en charge du fact checking, à savoir la vérification de tout ce qui est relayée sur les réseaux sociaux. Et via Twitter, la réponse a été claire, jamais l’agence de presse n’a évoqué cette pseudo réunion dans un palace parisien entre Zinedine Zidane et les dirigeants du PSG. Là où les choses sont devenues un peu délirantes, ou plutôt surréalistes, c'est que certains ont reproché à l'AFP de démentir l'info qu'ils auraient donnée au fameux insider, ce qui est évidemment faux puisque tout a été inventé. Bien évidemment, tout cela confirme que du côté du Parc des Princes certains ont vraiment le désir de voir Mauricio Pochettino être rapidement débarqué de son poste d'entraîneur, le jeu pratiqué par Neymar, Messi ou bien encore Mbappé n'était pas à la hauteur, comme on l'a constaté lors de ces derniers matchs.

Actuellement libre de tout contrat, depuis son départ en fin de saison du Real Madrid, Zinedine Zidane semble bien parti pour prendre une année sabbatique, en attendant pourquoi pas de savoir ce qu'il adviendra de Didier Deschamps dans un an après le Mondial 2022 au Qatar. De quoi laisser la place aux fantasmes et aux rumeurs, même si le nom du technicien français a surtout circulé du côté de Manchester United ces dernières semaines, l'avenir de Solksjaer étant très incertain. Toujours très discret, Zinedine Zidane laisse courir ces bruits de couloir en attendant de faire un jour son grand retour. Car c'est une certitude, le Ballon d'Or 1998, qui a tout gagné comme entraîneur avec le Real Madrid, n'est pas décidé à prendre sa retraite à 49 ans, même si actuellement sa principale préoccupation sportive est le padel, qu'il souhaite voir devenir un sport olympique.