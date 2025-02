Retournement de veste général au PSG

Dans : PSG.

Par Antonin Courchay

Critiqué à ses débuts pour ses choix et son entêtement, Luis Enrique a réussi à inverser la tendance et convaincre tout le monde. L'entraîneur du PSG, avec les résultats à l'appui, a inculqué des principes de jeu qui plaisent au public.

Il y a encore quelques mois, l'idée d'une prolongation de Luis Enrique au Paris Saint-Germain était très contrastée. Certains supporters validaient cette idée, d'autres se montraient plus sceptiques. Vendredi soir, sur la pelouse du Parc des Princes avant le match contre Monaco en Ligue 1, le PSG a annoncé les prolongations de Vitinha, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et de Luis Enrique. Et les supporters ont apprécié la nouvelle, signe que l'entraîneur espagnol a gagné la confiance de ceux-ci, mais pas que. Les consultants sont désormais particulièrement dithyrambiques envers les choix de l'ancien coach du FC Barcelone, de Walid Acherchour à Luis Fernandez.

Tout le monde adore Luis Enrique !

🖼️ De nouveaux souvenirs à créer ensemble ⭐️ pic.twitter.com/NezOXK6WsU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 8, 2025

Il faut souligner que ces dernières semaines, le PSG est dans une excellente forme, surtout depuis sa victoire face à Manchester City. Toujours invaincu en Ligue 1, le club de la capitale peut encore réaliser une saison entière sans concéder la moindre défaite en championnat. En plus de gagner, les Parisiens le font avec la manière, comme l'explique Walid Acherchour. « Ils ont passé toutes ces échéances sans encombre avec la manière, avec de la personnalité et avec un jeu qui pour moi progresse de semaine en semaine. On a désormais une finition qui est au rendez-vous. Franchement, je kiffe ce PSG là », a confié il y a quelques semaines le consultant.

Luis Enrique étant le maître à penser derrière cette réussite, et Luis Fernandez l'a bien compris. « Campos et Enrique mettent en place une politique que j’aime. Je suis fan de tous ces jeunes qui jouent avec détermination, la bonne attitude. Je leur dis bravo. Neymar, Messi, Mbappé avaient du talent, mais il fallait leur apporter le ballon », a indiqué l'ancien coach du PSG pour le journal Le Parisien. Un jeu léché, une efficacité maximum portée par un Ousmane Dembélé inarrêtable en 2025, un volume de courses important, le PSG version Luis Enrique prend forme et les observateurs saluent cette montée en puissance.