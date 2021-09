Rennes-PSG, supporters autorisés, attention à la bâche

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ce dimanche, le match phare de Ligue 1 opposera le Stade Rennais au Paris Saint-Germain. Sur fond de tension entre les supporters.

Une rencontre très attendue sur le plan sportif, notamment après la performance des Parisiens face à Manchester City en Ligue des Champions. Si cela promet sur le terrain, c’est au niveau de la sécurité que ce match sera particulièrement surveillé. Après le comportement des supporters en ce début de saison, les Préfets n’hésitent pas à effectuer des interdictions de déplacement de supporters. Surtout que, récemment, un membre du principal groupe de supporters de Rennes, le RCK, s’est fait agresser alors qu’il revenait à son domicile après le dernier match face à Clermont. Les individus qui ont commis cette agression sont soupçonnés d’être des supporters du PSG, dans le cadre d’un règlement de compte après un vieux contentieux.

Malgré ce climat tendu, la Préfecture a presque surpris en autorisant le déplacement des supporters parisiens dans la capitale bretonne. Ce sont ainsi 650 sympathisants parisiens qui pourront assister au match au Roazhon Park, avec une mobilisation des forces de l’ordre qui correspondra à ce match classé à hauts risques. Toutefois, aucun déplacement individuel ne sera autorisé pour les fans du PSG. En revanche, aucune mesure restrictive pour les maillots et autres équipements aux couleurs du PSG, qui ne seront pas interdits aux abords et dans le stade. Les autorités seront particulièrement vigilantes autour de cette histoire de bâche, et craignent que la bâche volée au RCK ne soit exhibée dans le parcage parisien lors de cette rencontre, ce qui pourrait provoquer de l’énervement et des débordements. Le cadre strict de ce déplacement et la présence forte des policiers devrait pouvoir aider à faire en sorte que ce match se passe de la meilleure façon possible.