Renato Sanches fonce au PSG, accord à 25 millions d'euros !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Proche de ficeler la venue de Vitinha, le PSG est également en passe de recruter Renato Sanches au mercato.

Le Paris Saint-Germain version Luis Campos entame sa révolution et cela risque d’aller vite dans le sens des arrivées. Vitinha est tout proche de débarquer en provenance du Sporting Portugal pour une somme avoisinant les 40 millions d’euros. Et un autre milieu de terrain portugais a de grandes chances de suivre. En effet, la Repubblica dévoile qu’un accord a été trouvé entre le PSG et Lille pour le transfert de Renato Sanches. A un an de la fin de son contrat chez les Dogues, l’ex-milieu de terrain du Bayern Munich est tout proche de rejoindre le PSG pour un total de 25 millions d’euros. Longtemps annoncé comme le favori dans ce dossier, l’AC Milan est en passe de se faire doubler par le PSG. D’autant plus que le Paris SG a soumis une offre très lucrative à Renato Sanches.

Renato Sanches à un pas du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @renatosanches18

Le média italien indique que le PSG propose à Renato Sanches un salaire de cinq millions d’euros net par an à Renato Sanches. Très souvent blessé, le Portugais a également été l’un des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1 sur les dernières années lorsqu’il était apte à jouer. Convaincu par le potentiel de Renato Sanches, Luis Campos a ainsi fait très vite dans ce dossier afin de recruter le joueur et ainsi doubler l’AC Milan. Le Portugais n’a pas eu besoin de convaincre Christophe Galtier, probable futur entraîneur du PSG. Et pour cause, le natif de Marseille a lui aussi connu Renato Sanches dans le Nord, un joueur majeur dans la quête du titre de champion de France en 2021. Le média dévoile par ailleurs qu’en plus des 25 millions d’euros, l’offre du PSG au LOSC comprendrait des bonus susceptibles de faire grimper le tarif de l’opération.