Renato Sanches fait une grosse frayeur au PSG

Un temps convoité par Trabzonspor, Renato Sanches ne devrait finalement pas signer avec l'écurie turque. Cette dernière a été largement refroidie par le risque de blessure qui règne autour du joueur du PSG et laisse la place au Panathinaïkos.

Renato Sanches n'a plus aucun avenir au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain portugais sort d'une saison complète en prêt du côté du Benfica Lisbonne, mais son irrégularité et sa fâcheuse tendance à se blesser font de lui un joueur difficile à faire partir définitivement. Depuis peu, le Golden Boy 2016 fait l'objet de nombreuses rumeurs. Plusieurs clubs moins huppés que ce qu'il a connu par le passé se sont intéressés à lui. Trabzonspor et le Panathinaïkos étaient au duel pour le récupérer sous la forme d'un prêt. D'abord envoyé en Grèce, il s'est ensuite retrouvé plus proche d'un départ en Turquie. Mais un énième rebondissement chamboule tout le dossier.

Renato Sanches file en Grèce

Si tout portait à croire que Renato Sanches allait s'envoler vers la SüperLig, il n'en est finalement rien. Les rapports venus de Turquie indiquent que Trabzonspor a finalement annulé l'opération à cause des risques de blessure importants dont fait l'objet le milieu de terrain portugais. De quoi faire peur au PSG, qui pouvait craindre que l'ancien Lillois reste à quais pour cet été. Mais ce fut finalement une aubaine pour le Panathinaïkos qui va pouvoir boucler le deal.

Comme l'annonce A Bola et L'Equipe, le joueur parisien sous contrat jusqu'en juin 2027 est attendu ce vendredi à Athènes pour passer sa visite médicale. Il s'agit d'un prêt sec, alors que l'intervention de Rui Vitoria, son premier entraineur au Benfica Lisbonne lors de la saison 2015-2016, a été plus que décisive pour conclure son arrivée. Une saison loin des projecteurs, dans un cadre de vie attractif, lui permettra sans aucun doute de retrouver de belles couleurs. Sachant qu'il ne lui restera qu'une année de contrat à Paris à son retour, il n'y a définitivement plus aucune chance de le voir porter le maillot du PSG. Espérons maintenant que Renato Sanches ne rate pas la visite médicale en Grèce.