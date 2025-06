Renato Sanches au PSG, c’est reparti pour un tour

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prêté par le Paris Saint-Germain, Renato Sanches ne restera pas à Benfica la saison prochaine. Les Lisboètes n’ont pas levé l’option d’achat pour le milieu de terrain qui s’apprête à retrouver le club francilien. Du moins le temps de se trouver un nouveau point de chute.

Rien n’a changé pour Renato Sanches. Durant son prêt à Benfica, le milieu de terrain a passé l’essentiel de la saison à l’infirmerie. Le Portugais, qui n’a disputé que 10 matchs en championnat, a encore reçu une alerte contre le Bayern Munich (1-0) mardi au Mondial des clubs. Rien de grave si l’on en croit son entraîneur Bruno Lage, plutôt flou lorsqu’il évoque l’avenir du joueur lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027.

O Benfica realizou um treino antes do embate deste sábado com o Chelsea e Bruno Lage contou com todos os jogadores na sessão de trabalho.



Renato Sanches, que na véspera esteve em gestão de esforço, treinou-se de forma totalmente integrada com a restante equipa.#renatosanches pic.twitter.com/IKUV4yCEhs — A BOLA (@abolapt) June 27, 2025

« L'important, c'est ce qu'il a fait lors du dernier match et ce qu'il fait au Mondial des clubs, a répondu le technicien avant d'affronter Chelsea en huitièmes de finale ce samedi (22h). Il a réalisé une excellente performance. Il garantit une qualité de jeu, il a des possessions plus longues, il fait tourner le jeu et c'est comme ça que le premier but arrive. Il est dans une bonne période, il a fait un bon match, mais nous allons nous concentrer sur le Mondial des clubs. Quand viendra le moment de prendre des décisions, nous les communiquerons. »

Un troisième prêt pour Renato Sanches ?

En réalité, Benfica a peut-être déjà tranché sur le cas Renato Sanches. Les Lisboètes auraient décidé de ne pas lever l’option d’achat à 10 millions d’euros. L’ancien joueur du LOSC va donc retrouver le Paris Saint-Germain cet été. Du moins le temps de se trouver un nouveau point de chute. Sans surprise, le champion d’Europe ne compte toujours pas sur lui. Les dirigeants parisiens ne verront donc aucun inconvénient à discuter avec Besiktas qui, d’après Fotomaç, s’est renseigné sur la possibilité d’obtenir une signature provisoire. Ce serait déjà le troisième prêt de Renato Sanches depuis son arrivée à Paris en 2022.