Real-PSG : Ce doublé de Cristiano Ronaldo a dégoûté une légende du Barça

Métronome du FC Barcelone pendant des années, Xavi est toujours aussi apprécié pour sa connaissance et sa vision du jeu, mais il n’en reste pas moins un supporter déclaré du club catalan.

Depuis le Qatar, où il termine sa carrière, l’Espagnol a aussi clairement laissé transparaitre une certaine aversion pour le Real Madrid, son ennemi juré pendant ses années barcelonaises. Interrogé par So Foot sur le match perdu par le PSG face au Real, Xavi avoue qu’il a du mal à expliquer l’ampleur de ce score, mais aussi certains choix d’Emery. Mais pour lui, le doublé de CR7 a encore plus de mal à passer.

« Le Real a eu un peu de chance à l’aller. Mais cette chance, ils l’ont provoquée, donc je me dis que si le PSG joue son retour avec du caractère, ils peuvent le faire. Remonter deux buts, ce n’est pas insurmontable, et puis il peut se passer beaucoup de choses en 90 minutes. Selon moi, le PSG a la mentalité suffisante pour renverser la vapeur. Alves, Verratti, Di María... Putain, Di María... ça m’a surpris qu’il ne joue pas au moins une minute ! Le problème, c’est qu’on résume toujours tout uniquement à travers le score. Par exemple, j’ai lu pas mal d’articles qui disaient que Cristiano était encore au-dessus de Neymar. Non ! NON ! C’est injuste. Qu’est-ce qu’il a fait Ronaldo ? Il a mis un penalty et un but du genou... Mais qu’est-ce qu’on fait des situations dangereuses qu’a crées Neymar ? Des fautes qu’il a provoquées ? Des contre-attaques qu’il a lancées ? De la peur qu’il a semée chez les Madrilènes ? », a lancé le milieu de terrain catalan, qui ne laisse pas vraiment de doute au sujet de l’équipe qu’il soutiendra lors du match retour, début mars au Parc des Princes.