Real Madrid : Cristiano Ronaldo refuse de perdre contre le PSG

En tant qu’ancien entraîneur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti est bien placé pour commenter le huitième de finale de la Ligue des Champions entre ces deux équipes.

Attentif à leurs performances, l’Italien estime que les deux formations ont les moyens de remporter la compétition cette saison. A commencer par le vice-champion de France qui s’est bien renforcé l’été dernier. « Le PSG a tout pour gagner la LdC, ils ont Neymar et Mbappé, ils ont acquis plus d’expérience et de qualité que l’année dernière, ils sont plus mûrs et dangereux », a prévenu Ancelotti dans le Corriere dello Sport, avant d’évaluer les chances des Merengue.

« Le Real a bien réagi contre le FC Valence (1-4). Je ne crois pas qu'ils soient en crise. La LdC est la seule compétition qu'ils peuvent encore gagner donc ils se focaliseront dessus, a-t-il annoncé. Il faudra regarder ce que fera Zidane. S'il bat Emery, ce sera difficile de les arrêter parce qu'ils ont un joueur qui refuse toujours de perdre : Cristiano Ronaldo. » Face au Parisien Neymar, la cible du président Florentino Pérez, l’attaquant portugais sera d’autant plus motivé...