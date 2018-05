Real Madrid : Cristiano Ronaldo au PSG ? La raison cachée !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Auteur d’une phrase qui a mis le feu aux poudres après la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo semble déterminé à quitter le géant espagnol.

Le Portugais devrait faire une annonce en ce sens dans les prochains jours, après avoir répété « qu’il allait se passer quelque chose » le concernant. La presse espagnole a immédiatement fait le lien avec un transfert et le média parisien Paris United a confirmé que le PSG suivait la situation de près. Tout peut donc s’emballer surtout qu’il se murmure qu’une offre colossale avec un salaire de 45 ME l’attendrait dans la capitale française. Mais pourquoi donc Cristiano Ronaldo s’est mis en tête de lancer cette bombe médiatique, qui plus est au soir de la victoire finale en Ligue des Champions ?

Le journal espagnol Sport croit connaitre la réponse. En difficulté avec la justice espagnole au sujet d’une évasion fiscale pour éviter de payer des impôts sur ses droits à l’image, CR7 pensait avoir trouvé un accord en plaidant coupable tout en payant une énorme amende de 14 ME. Mais le magazine Forbes annonce que les autorités espagnoles ont rejeté cette demande et ont fait savoir à Cristiano Ronaldo qu’il devait payer l’intégralité de l’amende prévue par le règlement avant la mi-juin, sous peine qu’un procès soit ensuite mis en place, avec le risque d’une peine pouvant aller jusqu’à de la prison. Et dans cette négociation avec le fisc espagnol, Sport annonce que l’attaquant merengue n’a reçu aucun soutien ou appui de la part du Real Madrid, qui ne s’est même pas porté garant pour son joueur. Il faut dire que, dans les contrats, les négociations pour les droits d’image sont souvent les plus compliquées, et le géant madrilène n’a pas de visibilité sur cette partie en ce qui concerne le Portugais. Une attitude qui aurait toutefois fortement déplu à CR7, au point que ce dernier ait décidé lui-même de divorcer avec le champion d’Europe.