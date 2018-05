PSG : Cristiano Ronaldo et Neymar, cette idée dingue du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cristiano Ronaldo a remis de l'huile sur le feu en disant tout et son contraire concernant son avenir au Real Madrid. Et en attendant que CR7 précise le fond de sa pensée, et livre son verdict, AS a ce mercredi un scénario où bien entendu le Paris Saint-Germain a la vedette. Car du côté espagnol, on est persuadé que si Cristiano Ronaldo quitte les Merengue ce sera pour rejoindre le club de la capitale française et pas du tout Manchester United. Au point même que le quotidien sportif affirme que le PSG a déjà une offre à faire aux dirigeants madrilènes pour Cristiano Ronaldo.

En effet, si le Paris SG reste dans les clous du fair-play financier, en vendant plusieurs joueurs, alors Nasser Al-Khelaifi est prêt à payer 150ME pour recruter Cristiano Ronaldo, tandis que la star portugaise empocherait alors 45ME par saison au PSG, soit plus que Neymar qui touche lui 35ME. Une hypothèse qui semble tout de même douteuse, et qui ressemble quand même à un petit coup tordu venu d'Espagne pour tenter de faire croire au joueur brésilien qu'il n'est pas le numéro 1 absolu dans les esprits parisiens. Le seul à avoir la réponse à tout cela est CR7 qui, s'il tient parole, ne devrait plus tarder à s'exprimer sur ce sujet.