Real ‍: Le clan Mbappé rend déjà fou Madrid

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a terminé sa saison de la pire des manières en se faisant humilier par le PSG à la Coupe du monde des clubs. Kylian Mbappé est au centre des critiques.

Le Real Madrid sort d'une saison éreintante et franchement décevante. La récente arrivée de Xabi Alonso n'a pas du tout eu l'effet escompté pour le moment. La débâcle face au PSG en demi-finale de la Coupe du monde des clubs a mis en lumière les grosses carences présentes au sein de l'effectif madrilène. S'il y a bien un joueur qui agace par son comportement les fans et observateurs du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Son entourage est aussi au centre de l'attention. Pour certains, tout ce petit monde est en train de reproduire les mêmes erreurs qu'au PSG.

Mbappé, ça ne passe pas

Lors d'un échange sur le média Le Journal du Real, le journaliste Pablo Gallego, bien renseigné sur l'actualité du club espagnol, a notamment balancé sur Mbappé et ses proches : « Je trouve ça débile de se plaindre du coach. Je ne vais pas dire ce qu'il se dit. Ce n'est pas mon rôle. Je dis juste que de commencer à aller se plaindre au président des choix du coach, c'est mal venu. Et c'est mal lire la situation. Il n'y a pas que le coach visiblement qui pose problème à cet entourage. Il y a aussi certains joueurs. Je ne vais pas les citer. Il y a Vinicius mais pas que... Quand on est en train de calquer de nouveau ce qu'il s'est passé au PSG à l'époque... ça parlait de Vitinha mais aujourd'hui c'est le meilleur joueur du monde ». Voilà de quoi donner pas mal de matière aux détracteurs de Kylian Mbappé et de son entourage. Le joueur français pourra désormais profiter de sa coupure estivale pour recharger les batteries et voir ce qui n'a pas été lors de sa première saison au Real Madrid. Et il y a certainement beaucoup de choses à dire.