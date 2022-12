Rashford au PSG, un gros coup dur pour Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG ne cache pas son intérêt pour Marcus Rashford, mais il va devenir très difficile de recruter la star de Manchester United.

En pleine Coupe du monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a surpris tout le monde en officialisant l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Marcus Rashford. La star de Manchester United était alors en fin de contrat avec les Red Devils en juin prochain. Mais les choses vont prochainement évoluer dans ce dossier, et pas vraiment en faveur du PSG. En effet, Fabrizio Romano dévoile sur son compte Twitter que Manchester United a déclenché les options pour prolonger automatiquement les contrats de quatre de ces joueurs jusqu’en juin 2024. Cela concerne Diogo Dalot, Luke Shaw, Fred… et Marcus Rashford. Autrement dit, bien que cela ne soit pas encore officiel, la star de Manchester United et de l’Angleterre est maintenant liée au club mancunien jusqu’en 2024. Ce qui va automatiquement compliquer la tâche du PSG dans ce dossier.

Rashford automatiquement prolongé par Manchester United

« N’importe quel club aimerait recruter Marcus Rashford gratuitement. Nous espérons pouvoir parler avec lui après la Coupe du monde au mois de janvier » avait lancé Nasser Al-Khelaïfi pendant le Mondial. Il va maintenant devenir impossible pour le président du PSG de recruter Rashford pour zéro euro, ni de s’entretenir directement avec le joueur et son entourage. Et pour cause, la situation contractuelle de Rashford a changé et dans la mesure où l’Anglais ne sera plus en fin de contrat dans six mois, il devient interdit pour Paris de s’entretenir avec lui sans l’accord de Manchester United. Reste maintenant à voir si Rashford exprimera le désir de partir, ce qui pourrait laisser une porte ouverte au PSG. Mais en cas de transfert, le club de la capitale devra payer le prix fort pour obtenir les services du joueur de 24 ans. Le plan de Nasser Al-Khelaïfi pour recruter Marcus Rashford à moindre coût est définitivement tombé en ruines.