Raphinha c'est de la bombe, le PSG se place !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec le probable départ de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, le PSG ne devra pas se manquer dans son recrutement offensif.

Le nom d’Erling Haaland revient en boucle pour compenser le départ de l’international français. Mais le buteur du Borussia Dortmund n’est pas la seule piste du Paris Saint-Germain. Le directeur sportif parisien Leonardo étudie également certains dossiers moins onéreux et moins clinquants. Selon les informations obtenues par Team Talk, c’est notamment le cas avec Raphinha, l’ancien attaquant virevoltant du Stade Rennais. Vendu à Leeds United en Premier League, l’international brésilien s’est acclimaté à la vitesse de l’éclair au championnat anglais, où il brille sous les ordres de Marcelo Bielsa. Le média britannique est affirmatif, le Paris SG fait partie avec Liverpool des deux clubs très intéressés par un potentiel transfert du natif de Porto Alegre.

Leeds réclame 50 millions d'euros pour Raphinha

Si la piste est moins clinquante que celle menant par exemple à Erling Haaland, elle est toutefois très onéreuse elle aussi. Et pour cause, Leeds United a bien conscience de tenir dans ses rangs un joueur offensif d’une qualité rare et refusera logiquement de le brader. Estimé à environ 32 millions d’euros par les sites spécialisés, Raphinha ne devrait pas être vendu pour moins de 50 millions d’euros par la direction de Leeds United. Une somme rondelette pour l’ancien buteur du Stade Rennais, sous contrat avec le club dans lequel officie Marcelo Bielsa jusqu’en juin 2024. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain passera à l’offensive cet été pour recruter celui dont la signature pourrait compenser le départ d’un joueur de complément tel que Julian Draxler ou encore Mauro Icardi. Les options sont nombreuses pour le Paris Saint-Germain au mercato, qui devra guetter l’attitude de Liverpool dans le dossier Raphinha. Car l’entraîneur allemand des Reds, à savoir Jürgen Klopp, apprécie grandement le profil du buteur de Leeds et songerait à lui en cas de départ du très courtisé Mohamed Salah.