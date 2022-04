Ramos est lancé, le PSG tient son nouveau patron

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Enfin débarrassé de ses pépins physiques, Sergio Ramos parvient à enchaîner les matchs avec le Paris Saint-Germain. Vu de Madrid, on considère que le défenseur central deviendra rapidement le pilier de la charnière parisienne.

C’est certain, le Paris Saint-Germain n’avait pas prévu ce scénario au moment de recruter Sergio Ramos l’été dernier. Le club de la capitale pensait réaliser un gros coup en attirant l’un des tout meilleurs défenseurs centraux de ces dernières années, qui plus est sans indemnité de transfert. C’était sans compter sur les nombreuses blessures de l’Espagnol qui ont gâché sa saison. A tel point que des rumeurs indiquent que la direction aimerait déjà s’en séparer. En tout cas, un départ n’est pas d’actualité pour Sergio Ramos. Ni pour le journaliste Alberto Rubio qui le considère comme le futur pilier de son équipe.

À chacune de ses apparitions, Ramos évolue avec un déambulateur, une béquille et 10 grammes de morphine mais il parvient tout de même à se hisser parmi les meilleurs. #SCOPSG — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) April 20, 2022

« Le Paris Saint-Germain, leader avec 15 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, est en quête du titre. Il lui suffit de faire match nul contre Lens pour conquérir le 10e titre de son histoire et se placer en tête du palmarès de la Ligue 1. Mais à Paris, on parle plus de la prolongation de Kylian Mbappé, du débat entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma dans les buts et d'un possible départ de Sergio Ramos, que du titre. Sur le cas Sergio Ramos, je n'ai pas de doute : c'est un grand joueur, et les grands joueurs reviennent toujours », a annoncé le journaliste de Marca.

« Kimpembe et Marquinhos au Bernabéu… »

« Je ne sais pas s'il respectera sa "promesse" en continuant à jouer "quatre ou cinq ans de plus" au haut niveau. Mais je le vois s'installer en tant que titulaire et évoluer à un très bon niveau avec le Paris Saint-Germain, a prédit notre confrère. L'équipe manque d'un leader en défense (regardez le match de Presnel Kimpembe et de Marquinhos au Bernabéu) et "SR4" a simplement besoin que les blessures le laissent tranquille. Pour la première fois de la saison, il a enchaîné quatre matchs en Ligue 1. Il l'a célébré avec un but contre Angers (3-0). Il est clair qu'il n'a pas oublié comment on joue au football. » En effet, l’ancien joueur du Real Madrid ne déçoit pas lorsqu’il est sur le terrain.