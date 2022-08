Rafael Leao au PSG, Campos a une arme secrète

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un attaquant d’ici la fin du mercato, le PSG songe à Rashford mais fait de Rafael Leao sa priorité selon RMC.

Les rumeurs se multiplient au Paris Saint-Germain dans la dernière ligne droite du mercato. En quête d’un attaquant afin de combler le départ d’Arnaud Kalimuendo à Rennes, le club de la capitale réfléchit à l’opportunité de recruter Marcus Rashford. Mais à en croire les informations de RMC, l’attaquant anglais de Manchester United n’est pas la priorité n°1 de Luis Campos à ce poste. Et pour cause, le Portugais rêve de Rafael Leao, auteur d’une saison fabuleuse à l’AC Milan et qui a connu Luis Campos à Lille puisque c’est l’actuel patron du PSG qui l’avait fait venir dans le Nord en provenance du Sporting Portugal. Selon la radio, le profil de Rafael Leao fait rêver le PSG, dont le conseiller sportif Luis Campos suit la situation depuis le mois de juin.

Rafael Leao au PSG, Abdou Diallo vers Milan ?

L’opération parait toutefois délicate à boucler. Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2024, Rafael Leao est un pion essentiel du champion d’Italie en titre, qui voit logiquement d’un très mauvais œil le potentiel départ de son arme offensive n°1 à trois semaines de la fin du mercato. Evalué à près de 70 millions d’euros, Rafael Leao n’est pas vraiment dans les cordes d’un PSG qui veut faire attention à ses dépenses cet été, comme le prouve la lenteur des négociations avec l’Inter Milan pour Milan Skriniar. Mais selon RMC, Luis Campos a un atout secret dans sa manche pour attirer Rafael Leao au PSG : il s’agit d’Abdou Diallo. Et pour cause, l’international sénégalais intéresse l’AC Milan depuis le début du mercato et Paris aimerait en profiter pour l’inclure dans la transaction, ce qui ferait automatiquement baisser le prix de Rafael Leao. Estimé entre 20 et 25 millions d’euros par le PSG, Abdou Diallo voit lui d’un très bon œil un départ à Milan. Reste maintenant à voir si le club lombard sera prêt à se séparer de son meilleur attaquant aussi tardivement dans le mercato, Paolo Maldini ayant récemment rappelé que Rafael Leao n’était « pas à vendre ». Pas de quoi décourager le Paris SG, pour l’instant.