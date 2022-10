Rafael Leão à la portée du PSG, Jorge Mendes s’active

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En discussion avec son attaquant Rafael Leão pour une prolongation, le Milan AC tente d’éloigner la menace notamment représentée par le Paris Saint-Germain. Mais de son côté, l’agent Jorge Mendes tient à laisser la porte ouverte aux prétendants de son client.

Kylian Mbappé devra sans doute patienter. Remonté contre ses dirigeants qui n’ont pas tenu leurs promesses au mercato, et qui auraient lancé une campagne de dénigrement contre lui sur les réseaux sociaux, l’attaquant du Paris Saint-Germain veut partir dès cet hiver. Le Français estime que leur collaboration ne peut plus durer malgré sa récente prolongation. Il n’empêche que le club de la capitale ne devrait pas lui ouvrir la porte en janvier. Si l’ancien Monégasque garde ses états d’âme d’ici là, un départ l’été prochain, soit à un an de la fin de son contrat, semble plus réaliste.

Rafael Leão pour remplacer Mbappé ?

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain préparerait déjà sa succession. Selon les informations de Calciomercato, la direction francilienne s’intéresserait encore un peu plus à Rafael Leão. Rappelons que le conseiller sportif Luis Campos était déjà à l’origine de son arrivée à Lille. Le dossier s’annonce cette fois beaucoup plus compliqué dans la mesure où le Milan AC ne compte pas se séparer de son attaquant. Lié aux Rossoneri jusqu’en 2024, l’international portugais négocie actuellement une prolongation de contrat.

Ses supérieurs espèrent le convaincre avec une nette revalorisation salariale qui lui permettrait de passer à 7 millions d’euros nets par an (bonus compris), contre 1,5 million d’euros actuellement. Seulement voilà, l’aspect financier ne sera pas forcément le plus complexe. Le Milan AC tient à conserver la clause libératoire de Rafael Leão à 150 millions d’euros. Celle qui dissuade pour le moment des prétendants tels que Chelsea. Mais de son côté, l’agent du joueur Jorge Mendes, lui, aimerait diminuer cette clause de 20 à 30 millions d’euros afin de rendre l’ancien Lillois plus accessible sur le marché. Autant dire que le Paris Saint-Germain suit ce dossier avec attention.