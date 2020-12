Racisme : Demba Ba et Coltescu s'expliquent, leur discussion révélée

Dans : PSG.

La semaine dernière, le nom de Sebastian Coltescu a été cité à de nombreuses reprises après l’incident à caractère raciste survenu au Parc des Princes.

Neymar, Marquinhos, Kylian Mbappé et Demba Ba ont été les plus virulents à l’encontre du quatrième arbitre roumain après l’incident de mardi en marge du match entre le PSG et Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions. Mais selon Ousmane N’Doye, qui évolue en Roumanie depuis 10 ans et qui a notamment porté les couleurs du Dinamo Bucarest, il est clair que Sebastian Coltescu n’est pas raciste. S'appuyant sur son expérience, le Sénégalais a appelé Demba Ba afin que ce dernier puisse lui-même appeler le 4e arbitre de ce fameux PSG-Basaksehir.

« J’ai donné le numéro de Sebi à Demba Ba et je lui ai dit de l’appeler, de parler. Pas de télé, rien. Pour ma part, c’était bien de faire ça et je l’ai fait. Demba est sénégalais, tout comme moi. Ils ont parlé, ils s’entendaient très bien. Ils m’ont tous deux rappelé et m’ont dit qu’ils étaient très heureux. Demba m’a dit que Sebi est un homme très bon, ainsi que Colțescu à propos de Demba. C’était un malentendu. Il voulait désigner le banc. J’ai parlé à Demba Ba. C’est mon très bon ami. J’ai expliqué et il a très bien compris. Il a dit qu’il n’avait rien entendu de mal de Colțescu, mais qu’il pensait que le mot «noir» ne devrait pas être utilisé dans le stade. Il n’a pas dit que c’était du racisme. Il a dit que vous ne pouvez pas utiliser ce mot dans le stade. Et Sebi l’a compris. Je ne pense pas que ce soit un gros problème » a raconté Ousmane N’Doye dans les colonnes du journal roumain Sport. En attendant de savoir si l’affaire est définitivement réglée, les relations sont apaisées et c’est déjà un bon début…