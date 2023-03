Rabiot de retour au PSG, le scoop signé Luis Fernandez

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG prépare déjà son prochain mercato estival. Parmi les joueurs susceptibles de venir renforcer le milieu de terrain francilien, on peut citer Adrien Rabiot.

Depuis le départ de Blaise Matuidi en 2017 puis de Thiago Motta en 2018, le PSG se cherche un milieu de terrain à la hauteur. Mais le club de la capitale multiplie les échecs dans ce secteur de jeu, ce qui a le don d'agacer les fans et les observateurs franciliens. Depuis son arrivée à Paris, Luis Campos n'est pas épargné. Il faut dire que le Portugais est totalement passé au travers de ses deux premiers mercatos et que sa double casquette de conseiller sportif, à la fois au PSG et au Celta Vigo, a de quoi interloquer. Malgré la récente élimination en Ligue des champions face au Bayern, Luis Campos devrait néanmoins rester chez les champions de France. Mais il sera plus attendu que jamais par une direction remontée. Parmi les profils de joueurs à prendre, Luis Fernandez a déjà une idée en tête.

Le PSG et Rabiot, rabibochage possible ?

Le doublé d'Adrien Rabiot avec la Juventus. 🤍🖤🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/BbQ79tapsc — Actu Foot (@ActuFoot_) March 12, 2023

Sur le plateau de BeIN Sports, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Et selon lui, reprendre Adrien Rabiot, qui sera libre en juin prochain, aurait de gros avantages pour toutes les parties. « Pour moi, Rabiot doit revenir au PSG. C'est un garçon qui est en train de faire des différences. Il a retrouvé une certaine sérénité. Il est en train de retrouver un niveau exceptionnel. Il a failli aller à Manchester United mais là il s'impose à la Juve et a fait une bonne Coupe du monde. A Paris, ça suffit ce milieu de terrain avec ces joueurs qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Lui, il a envie de revenir si tu lui poses la question. C'est un joueur qui a la qualité pour jouer au PSG, il a porté le maillot du club et y a été formé », a notamment indiqué Luis Fernandez, qui trouverait donc dommage que le PSG ne se positionne pas sur le profil de son ancien joueur l'été prochain. Mais dans ce dossier, c'est aussi l'entourage du joueur français qu'il faut prendre en compte. Et Véronique Rabiot, mère et agent d'Adrien, a encore quelques contentieux bien présents avec le club de la capitale alors que son fils n'avait pas trouvé d'accord pour une prolongation de contrat en 2019. Le clan de Rabiot voulait notamment être aligné sur les émoluments touchés par Marco Verratti.