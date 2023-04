Quitter Paris, Lionel Messi est subitement inquiet

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone parle énormément au sujet de la future venue de Lionel Messi. Mais en attendant du concret, l'Argentin est parfaitement conscient que le PSG lui offre d'incroyables conditions pour continuer sa carrière au plus haut niveau.

Après avoir mis plus d’un an à se faire à la vie parisienne, Lionel Messi a réussi à trouver ses marques, son bien immobilier, et réaliser tout de même une bien meilleure saison que lors de son arrivée au Paris SG. Après avoir connu uniquement le FC Barcelone, l’Argentin devait bien digérer un temps d’adaptation qui semble raisonnable. Mais son contrat arrive déjà à terme et le FC Barcelone effectue un énorme forcing pour le faire revenir, deux ans après l’avoir chassé comme un malpropre pour faire des économies, tout en dépensant à tout-va quelques mois plus tard. Lionel Messi semble avoir digéré ce coup de poignard dans le dos, au point que La Pulga est régulièrement annoncée de retour dans un Camp Nou qui le réclame à chaque match désormais.

Lionel Messi se pose des questions

Mais pour le moment, le forcing est surtout médiatique, car concrètement, le Barça essaye tout juste d’effectuer un montage financier qui permettrait d’enregistrer une telle recrue. Javier Tebas, président de la Liga, a déjà prévenu que cela semblait à l’heure actuelle une mission perdue d’avance étant donnée la santé financière du club catalan. Une donne pas si innocente que cela, car si faire revenir Lionel Messi signifie devoir se priver de nombreux joueurs, le jeu n’en vaut peut-être pas tant la chandelle que ça. Et selon AS, Lionel Messi est entré dans une nouvelle phase de réflexion sur son avenir.

D'après ÉNORMÉMENT de monde, Messi est encore le favori au Ballon D'or. Maintenant, imaginez :



- Haaland gagne la CDM avec 5 penos en 7 matchs + gagne la Ligue 1.



Messi gagne la LDC (meilleur buteur) + PL (meilleur buteur historique) + FA Cup.



D'après vous, qui prend le BO ? pic.twitter.com/PKaNa9TprK — Gaetan Tout Simple. (@GTSytb) April 28, 2023

Si l’idée de faire un retour triomphant à Barcelone le séduit sur le papier, surtout qu’il adore la ville et se voit bien y revenir régulièrement, même s’il a déjà prévenu de vivre à Miami à la fin de sa carrière, la perspective le laisse perplexe pour finir sa carrière au Barça. Le quotidien sportif espagnol affirme que l’offre du PSG sera impossible à égaler pour le club catalan, et que Paris propose également des garanties sportives de premier choix. Même si les rendez-vous ont été ratés en Ligue des Champions ces deux dernières années, les moyens sont là pour essayer de construire une équipe compétitive, alors que le Barça ne fait plus peur à grand monde en Europe.

Lionel Messi hésite encore

C’est pourquoi Lionel Messi reste pour le moment totalement silencieux, et ne répond surtout pas non à l’offre de prolongation du PSG. L’Argentin a envie de voir comment se dessine le futur projet parisien, avec notamment un changement d’entraineur très attendu. Si jamais un Zinedine Zidane venait à poser les pieds à Paris, avec un projet renouvelé à bien des postes, le champion du monde pourrait être tenté de continuer l’aventure dans la capitale française. Dans le cas contraire, il sera certainement contraint d’attendre que le FC Barcelone ait le feu vert des autorités espagnoles, ce qui n’est pas forcément gagné. Et cela même si, avec le Barça, Lionel Messi gagnerait de toute façon beaucoup moins qu’au Paris SG.