Quitter le PSG, un vrai calvaire pour Icardi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie, Mauro Icardi a quitté le Paris Saint-Germain. L’attaquant argentin va passer la saison en prêt à Galatasaray. Une nouvelle expérience sportive et familiale qui inquiète sa femme Wanda Nara.

Le Paris Saint-Germain n’en a pas totalement terminé avec Mauro Icardi. Absent des plans de l’entraîneur Christophe Galtier, l’attaquant de 29 ans a rejoint Galatasaray en prêt sans option d’achat, lui dont le contrat parisien expire en juin 2024. L’Argentin pourrait donc revenir au Camp des Loges au terme de l’exercice. Un détail important pour l’avant-centre et sa famille. En effet, sa femme et agent Wanda Nara n’a pas caché son inquiétude à sa sœur Zaira Nara concernant la durée de leur passage à Istanbul.

Wanda Nara s'inquiète

« Avec Wanda, nous étions ensemble tout le week-end à Miami et nous avons beaucoup parlé de son déménagement en Turquie, a confié Zaira Nara à la chaîne América TV. Mais tant que ce n'était pas confirmé, nous ne pouvions rien dire. C'est très difficile de changer de pays quand on a des enfants avec le problème de l'école, des médecins, de la langue. C'est tout un défi d'aller dans un pays si différent et de tout recommencer à zéro. Wanda était très inquiète parce qu'elle ne connaissait pas la durée du contrat, surtout pour l'école des enfants. (...) Je sais qu'il y a eu plusieurs propositions. »

Preuve que Mauro Icardi ne s’est pas forcément accroché au Paris Saint-Germain pour des raisons financières. Bien sûr, son salaire confortable, estimé à 8 millions d’euros par an, influence forcément sa réflexion. Mais face aux offres reçues pendant le mercato, l’ancien joueur de l’Inter Milan a dû évaluer l’aspect sportif et la vie de sa famille apparemment épanouie dans la capitale française. Dans ce cas, Wanda Nara n’a peut-être rien fait pour faciliter le départ de son époux.