Quand Dembélé conseille les adversaires du PSG

Ousmane Dembélé a joué un grand rôle dans la montée en puissance fulgurante du Paris Saint-Germain en 2025. L'attaquant français a gagné énormément de confiance en lui. De quoi l'autoriser à avoir des discussions insolites sur le terrain.

Raillé pour son manque d'efficacité il y a quelques mois, Ousmane Dembélé est devenu l'un des favoris au Ballon d'or 2025. Une sacrée trajectoire pour le joueur du PSG, devenu leader du club sur le terrain alors qu'il avait été privé d'un déplacement à Arsenal en octobre pour raison disciplinaire. En 2025, Ousmane Dembélé est tout simplement irrésistible. Il a inscrit 25 buts depuis le 1er janvier toutes compétitions confondues, ayant eu un rôle prépondérant dans la victoire parisienne en Ligue des champions.

Mac Allister choqué par la confiance de Dembélé

Son repositionnement comme numéro 9 du PSG n'est pas étranger à cette grande forme statistique. Ousmane Dembélé a aussi beaucoup progressé sur le plan mental. Le Français s'est montré plus fort que les critiques et affiche une confiance presque insolente sur le terrain. Le milieu de Liverpool Alexis Mac Allister peut en témoigner. L'Argentin avait croisé l'attaquant parisien lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dembélé l'avait surpris par un dialogue aussi franc que surprenant sur la pelouse du Parc des Princes.

« Lorsque nous avons joué à l’extérieur, après 5 ou 10 minutes de jeu, le gars était en train de voler, il était en forme. Sur un duel, pour récupérer le ballon, j’arrive les jambes écartées, et il m’a mis un petit pont. Il est venu vers moi et il m’a dit : « Frère, la prochaine fois n’arrive pas si vite. Et je lui ai répondu : « T’inquiètes pas, la prochaine fois, je t’attrape le genou ». Le problème, c’est que je n’ai jamais réussi à le rattraper », a confié le champion du monde 2022 à ESPN Argentina. Une séquence de futur Ballon d'or même si Alexis Mac Allister a avoué avoir été plus impressionné par Kvaratskhelia lors de cette double confrontation de haut niveau.