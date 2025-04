Qu’est ce qu’il se passe avec le PSG en Angleterre ‍?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG retourne en Angleterre ce mardi, avec une image qui a changé ces dernières semaines. La réussite du club parisien force l'admiration dans le meilleur championnat du monde.

Après Liverpool et Aston Villa, le PSG trouve sur sa route Arsenal, qu’il avait déjà croisé en phase de saison régulière. Un triptyque anglais qui permet de se frotter au meilleur championnat du monde, même si Luis Enrique n’a pas voulu le reconnaitre en conférence de presse. Mais la Premier League domine nettement le classement de l’indice UEFA, et ses clubs remportent très régulièrement des Coupes d’Europe. Néanmoins, il y a du changement cette saison dans le regard que peuvent avoir les suiveurs anglais et même le public britannique par rapport au PSG. Jamie Carragher a récemment confié sur CBS qu’il aimerait voir Paris triompher en Ligue des Champions pour récompenser les efforts de Luis Enrique, la construction d’une véritable équipe de football, et permettre aussi aux clubs français d’avoir enfin un peu le sourire au plus haut niveau.

Le capital sympathie du PSG augmente

Une impression confirmée par Cyril Simon, journaliste du Parisien qui dans son éditorial avant le match face à Arsenal, souligne que les Anglais vouent désormais une forme d’admiration au club parisien depuis le match aller contre Liverpool qui avait frappé les esprits malgré la défaite. « Le PSG n’est plus cette cible facile. En l’espace d’une saison, il a gagné le respect outre-Manche, après les succès face à Manchester City, Liverpool et Aston Villa », débute ainsi le journaliste, avant de laisser la parole à Luke Entwistle, son collègue du Guardian. « Ils sont enfin pris au sérieux Avant, on se croyait un peu au cirque avec les frasques extra-sportives de Neymar ou Verratti, les polémiques sur les postes préférentiels de Mbappé ou Messi. Aujourd’hui, tout est beaucoup plus cohérent. Il y a moins de stars mais beaucoup plus d’engouement. C’est un paradoxe total. Ils inspirent même de la sympathie », a livré le journaliste anglais, qui délivre un compliment rare à l’égard des clubs français.

Une nouvelle version du PSG, appréciée en France également, mais aussi à l’étranger pour son jeu dynamique, sa jeunesse mais aussi sa correction car contrairement au Real Madrid, les fautes sont rares et les attitudes de contestation envers l’arbitre sont quasiment inexistantes, ce qui est tout de même à souligner de nos jours.