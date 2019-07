PSG : Zlatan Ibrahimovic rafle encore un titre... grâce à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

On ne présente plus Zlatan Ibrahimovic. Attaquant au palmarès XXL, le Suédois fait aujourd’hui le bonheur des Los Angeles Galaxy aux Etats-Unis. Indiscutablement, Zlatan a marqué l’histoire de la Ligue 1 lors de son passage à Paris, où il a marqué en tout et pour tout 156 buts en 180 matchs. De quoi en faire le joueur le plus « culte » de l’histoire entière de la Ligue 1 pour l’hebdomadaire France Football, qui a rendu un bel hommage au Suédois, plusieurs années après avoir publiquement réclamé son départ.

« Zlatan est venu, il a vaincu et, durant quatre saisons, à coup de buts, de gestes géniaux et de punchlines définitives, il a changé la vie de Paris et de la Ligue 1. Mille jours et quelques après le départ de celui qui faisait de l’ombre à la tour Eiffel même les soirs de pluie, on ne sait pas à qui il manque le plus, à cette Ligue 1 qui tarde à se pâmer pour Neymar et s’apprête à s’enflammer durablement pour Mbappé, ou au PSG qui n’a pas encore trouvé de figure tutélaire aussi fédératrice, autoritaire et incontestable que le géant suédois » peut-on lire dans le magazine. Joueur le plus culte de l’histoire de la L1, voici un titre qui flattera l’ego surdimensionné de l’ancien Parisien.