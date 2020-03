PSG : Zidane offre 55ME au mercato, ça va surprendre !

Dans : PSG.

Ces derniers jours, Zinedine Zidane a profité des ultimes matchs de football, avant de longues semaines d'abstinence, pour observer certains joueurs en vue du prochain mercato estival avec le Real Madrid.

Mardi et mercredi, l'entraîneur des Merengue était notamment dans son canapé pour regarder les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Surpris par l'élimination de Liverpool face l'Atlético de Madrid, Zizou a surtout eu un oeil attentif sur le PSG - Dortmund. Tout simplement parce que le coach français rêve de recruter certains joueurs ayant été présents sur la pelouse d’un Parc des Princes à huis clos. Si Achraf Hakimi va bien revenir au Real suite à son prêt à Dortmund, Jadon Sancho et Erling Haaland sont notamment suivis dans l'équipe allemande. Du côté du PSG, Zidane apprécie Kylian Mbappé, Neymar et Mauro Icardi. Mais pas que. Puisque selon Donbalon, le champion du monde 1998 a aussi des vues sur Presnel Kimpembe.

Auteur d’un énorme match face au BvB, le joueur de 24 ans s’est imposé sous les ordres de Thomas Tuchel. Désormais, et après ce match référence sur la scène européenne, Kimpembe semble indéboulonnable aux côtés de Marquinhos. Ce qui signifie donc que l'international français représente l’avenir du PSG en charnière centrale, alors que Thiago Silva arrive en fin de contrat. Malgré les potentielles grosses exigences financières de Paris, le Real serait déjà prêt à poser 55 millions d'euros sur la table pour tenter de recruter Kimpembe, attendu comme « le nouveau chef de la défense madrilène ». Séduit à l’idée d’évoluer sur les ordres de Zidane, l’une de ses grandes idoles, Presko est aussi très attaché à son club du PSG. L’été prochain, le gaucher aura donc un choix cornélien à prendre.