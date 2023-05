PSG : Zidane n’est pas sa priorité, Al-Khelaïfi tient tête à l'Emir

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un successeur à Christophe Galtier, le PSG étudie plusieurs pistes et Nasser Al-Khelaïfi en pince pour Thiago Motta.

L’avenir de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain ne fait plus aucun doute. Toujours leader du championnat de France mais de manière bien laborieuse, le PSG va changer d’entraîneur à la fin de la saison. Christophe Galtier le sait certainement, il vit ses dernières semaines à la tête du club de la capitale, dont l’état-major s’active en coulisses pour lui trouver un successeur dans l’optique de la saison prochaine.

Ces derniers jours, les rumeurs fleurissent dans la presse européenne de José Mourinho à Antonio Conte en passant par Luis Enrique et bien sûr Zinedine Zidane. L’ancien entraîneur tricolore du Real Madrid est la piste privilégiée par l’Emir du Qatar en personne depuis plus de douze mois. Mais à en croire les informations de Don Balon, Nasser Al-Khelaïfi a une autre idée derrière la tête. Peut-être car il sait qu’il sera très difficile de convaincre « Zizou » de venir au PSG, le président du club francilien ne veut pas s’obstiner sur cette piste et pense davantage à Thiago Motta.

Al-Khelaïfi insiste en interne pour Thiago Motta

Sous contrat avec Bologne, l’ancien milieu défensif du Paris Saint-Germain réalise une saison exceptionnelle avec le club italien, qu’il a réussi à caler dans la première partie de la Série A à la 8e place. Le PSG, qui cherche cruellement une âme et des personnalités fortes auxquelles les supporters peuvent s’identifier, pourrait opter pour Thiago Motta, lequel incarne le club parisien après son passage remarqué en tant que joueur.

Au-delà de son passé, il représente aussi cette nouvelle génération d’entraîneur à qui Nasser Al-Khelaïfi veut tendre la main. Reste maintenant à voir si Thiago Motta se sentira prêt à se lancer à corps perdu dans le projet très risqué du Paris SG ou s’il préfèrera continuer à gravir les échelons progressivement avec Bologne, dont les dirigeants feront de leur côté le maximum pour le retenir.