PSG : Zidane et Mourinho vont signer, c'est la guerre des insiders

Par Claude Dautel

Pour remplacer Christophe Galtier, dont le départ paraît acquis, le Paris Saint-Germain n'a pas encore tranché. Mais les plus fameux insiders se déchirent déjà sur ce sujet.

La saison de Ligue 1 n’est pas encore terminée, et le PSG n’a pas encore la totale certitude d’être champion de France, mais la bataille fait désormais rage entre les « spécialistes » du mercato parisien. Objet de cette lutte sur les réseaux sociaux à grands coups de « bombazo » et de « exclusif », le nom du futur entraîneur parisien, tout le monde semblant d’accord sur une seule chose, à savoir que Luis Campos a été chargé par le Qatar de trouver un successeur à Christophe Galtier dont l’unique année sur le banc du Paris Saint-Germain n’a convaincu personne. Lié jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, le technicien français ne devrait pas survivre à une saison pas loin d’être pourrie pour une équipe dont les stars n’ont pas évité un fiasco en Coupe de France et en Ligue des champions. Mais dorénavant, deux camps s’affrontent.

Zidane ou Mourinho, duel au Parc des Princes

Tout comme l’an dernier, où il avait annoncé, à tort, que Zinedine Zidane avait signé avec le PSG afin de remplacer Mauricio Pochettino, Sabri #ParisienOuRien, révélé par son scoop sur la prolongation de Kylian Mbappé, répète que Zizou est tout proche de dire enfin « oui » au club de la capitale, même si rien n’est définitivement acquis. « Il ne vaut mieux rien penser. Moi je vous donne juste les trucs sur le moment même et Zidane ça avance très bien en sousoum (Ndrl : secrètement). Moi aussi je n’ai pas envie de me faire climatiser, vous pouvez en être sûr », a lancé le célèbre Sabri, qui a ensuite diffusé une photo de Zinedine Zidane et des flammes, afin de dire que c’était chaud. Sauf que d’autres insiders ont, eux, la même certitude que c’est José Mourinho qui va débarquer cet été à Paris.

Tête de liste de ceux qui sont persuadés que Luis Campos a déjà lancé les négociations avec le Special One, le désormais célèbre @DetectivePSG. Sur son compte Twitter, ce nouvel insider parisien incisif n’a aucun doute : « José Mourinho sera le prochain entraîneur du PSG ? L’article du Parisien ? Des démentis, il y en aura d'autres. L’AS Roma de José Mourinho a encore beaucoup à jouer que ce soit en Série A ou en Europa League. Confirmer sa venue serait un affront et déstabiliserait le club italien (...) Je le répète une fois encore pour que ce soit bien clair pour tout le monde. José Mourinho sera le prochain entraîneur du PSG. » Aucune place pour le doute selon ce dernier. Deux insiders, deux visions radicalement différentes du même dossier, la bataille a évidemment éclaté sur Twitter.

Pour @DetectivePSG, Zidane ne viendra pas au PSG pour une bonne et simple raison, il ne veut pas signer à Paris. Une affirmation qui fait bondir Sabri : « Alors là, Zidane ne veut pas le PSG tu vas tomber sur le cul toi !!! L’Emir et Nasser veulent Zidane. Zidane n’a jamais et ne refuse pas le PSG. Nasser veut Motta en plan B. Campos propose Mourinho et parle avec depuis l’été dernier et il avait même proposé au club mais le club privilégiait un coach français !!! Ne raconte pas des conneries aux gens à dire que Zidane ne veut pas le PSG car c’est complètement faux et tu le comprendras dans quelques jours sûrement ». Pas de quoi calme son collègue insider : « Zinedine Zidane n'a jamais voulu venir au PSG et il ne viendra jamais. Je suis prêt à parier avec toi. Tu verras bien que le prochain entraîneur sera José Mourinho et on en reparlera bientôt. » Préparez le pop-corn, on va se régaler.