PSG : Zidane et Mbappé à Paris, l'Emir du Qatar en rêve !

Dans : PSG.

Malgré ses désaccords avec Leonardo depuis de longues semaines, Thomas Tuchel a peu de chances d’être licencié par le Paris Saint-Germain.

Et pour cause, la conjoncture actuelle n’encourage pas vraiment la direction du PSG à lâcher plus de 10 ME au coach allemand et à son staff pour le licencier, et cela alors que l’ex-entraîneur du Borussia Dortmund sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Néanmoins, il ne faut jamais jurer de rien dans le football, et plus encore à Paris. Raison pour laquelle le club de la capitale prospecte pour combler un éventuel départ de Thomas Tuchel. C’est ainsi que selon les informations obtenues par le célèbre journaliste espagnol Eduardo Inda, le champion de France en titre rêve secrètement d’attirer dans ses rangs un certain Zinedine Zidane.

« Il y a un club qui suit Zidane depuis plusieurs années et qui l’appelle régulièrement, c’est le Paris Saint-Germain » a révélé le journaliste dans l’émission El Chiringuito, avant de poursuivre. « Le PSG a fait savoir à Zidane qu’il était le bienvenu à Paris s’il quittait le Real Madrid. Dans la capitale française, il disposerait d’un budget illimité. De plus, il serait plus difficile pour le Real de recruter Kylian Mbappé si Zidane allait à Paris ». En s’offrant le champion du monde 1998, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar souhaitent donc faire d’une pierre deux coups en recrutant l’un des meilleurs entraîneurs de la planète, mais en augmentant en parallèle ses chances de conserver Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir si Zizou, qui a sauvé sa tête cette semaine en gagnant à Barcelone et en ramenant un point de M’Gladbach, est susceptible d’être intéressé par le poste d’entraîneur du PSG. Lui, le Marseillais de naissance.