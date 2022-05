PSG : Zidane à tout prix, énorme surprise en cas d'échec ?

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que le grand ménage a déjà commencé à Paris, la future direction sportive du PSG commence à se mettre en place avec Luis Campos et Antero Henrique. Mais quid du prochain entraîneur.

Le club de la capitale française n’a pas traîné. Quelques heures après la célébration du dixième titre de champion de France et de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi est passé aux choses sérieuses. Après avoir viré Leonardo, le dirigeant qatari a choisi Luis Campos pour mener à bien le projet parisien. Principal artisan des deux titres de Monaco et de Lille, subtilisés à Paris en 2017 et en 2021, le recruteur portugais ne viendra pas seul aux manettes du sportif du PSG. Puisque Antero Henrique effectue aussi son grand retour au PSG avec l'objectif de vendre des joueurs, ce que Leonardo n’avait pas réussi à faire ces dernières saisons. Sa mission ne sera pas permanente puisque depuis quelques mois Henrique travaille pour la Ligue de football du Qatar où il est en charge de gérer la venue de joueurs dans ce championnat. Mais pour cette révolution interne au sein du club racheté par QSI en 2011, l'Emir voulait s'appuyer sur le Portugais qu'il connaît particulièrement. Selon Romain Molina, tout cela va aboutir à des changements, lesquels ont commencé avec le départ de Leonardo, et le choix fait par Jean-Michel Ribes, le plus proche conseiller de Nasser Al-Khelaifi de dire oui à une offre du privé, à savoir le groupe de luxe LVMH, ce qui implique la fin de son rôle au Paris Saint-Germain.

Xavi, Motta, Klopp, le Qatar pense à tout

Pour le journaliste indépendant, la machine est lancée du côté du PSG, et tout va être fait pour que Zinedine Zidane s'installe sur le banc à la place de Mauricio Pochettino. « Une des conditions dans la prolongation de Mbappé, c’était des actes concrets et rapides. Et là, le grand ménage a commencé. Leonardo s’en va et Luis Campos arrive. C’est un choix de Mbappé, qui l’avait connu à Monaco. Il va s’occuper du sportif, repenser toute la cellule de recrutement, dessiner le projet du PSG. C’est un des mecs qui connaît le mieux le football, il fait travailler ses recruteurs. Après, Paris va devoir vendre des joueurs, le véritable point faible de Leonardo. Des joueurs sont indésirables comme Paredes, Icardi, Draxler, Kurzawa, Herrera… Sauf que les salaires posent problème. Pour ces dossiers-là, le PSG va appeler Antero Henrique, qui travaille déjà pour Paris. Il est proche des Mbappé. Il sera chargé des ventes de joueurs. Le Qatar veut également se débarrasser de Neymar. Le PSG veut le faire partir. Le coach ? Pochettino va partir. Le Qatar veut à tout prix Zidane, ils ont fait une très grosse offre pour l’avoir. Les dirigeants travaillent sur des plans B. Xavi aurait été la solution idéale, mais il est au Barça. L’Emir adore Klopp, mais ce n’est pas possible non plus. Si Zidane refuse, il y a qui ? Derrière, il y a une liste avec Thiago Motta, Ruben Amorim du Sporting ou Sergio Conceição de Porto. Mais ce choix serait par défaut », a lancé le Youtubeur, qui estime donc que le PSG cherche à repartir sur une page blanche afin de franchir la dernière étape manquante jusqu’à la Ligue des Champions.

Zidane plus tenté par les Bleus que par le PSG

De son côté, L'Equipe affirme que la piste Christophe Galtier est définitivement abandonné et que les chances de voir Zinedine Zidane à Paris sont faibles, Zizou étant réellement obsédé par le poste de sélectionneur de l'Equipe de France. Au point même de prendre le risque de voir Didier Deschamps être prolongé après le Mondial au Qatar et se retrouver sans rien. RMC va même jusqu'à dire que Zidane ne viendra pas et que le PSG le sait officiellement. Cependant, on vient de le voir avec la gestion du cas Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi est capable de renverser des montages, car sincèrement il y a une semaine encore tout le monde croyait bien que le meilleur footballeur du monde allait rejoindre le Real Madrid et faire pleurer le PSG. Dans les mêmes médias on annonçait le fiasco du Champion de France. On voit le chemin parcouru en peu de temps puisque ce lundi, à 15 heures, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi tiendront une conférence de presse commune au Parc des Parc pour évoquer la prolongation du joueur jusqu'en 2025. Un événement que Paris veut transformer en fête puisque le club de la capitale a convié les supporters à venir à la rencontre de Mbappé.