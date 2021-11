PSG : Zidane à Paris, non à un Marseillais

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, les rumeurs s’intensifient autour d’une possible arrivée de Zinedine Zidane au PSG en lieu et place de Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino va-t-il finir la saison au Paris Saint-Germain ? Difficile à dire au vu des rumeurs de ces derniers jours. Et pour cause, l’entraîneur argentin est annoncé comme une priorité de Manchester United tandis que dans le même temps, Zinedine Zidane est associé avec vigueur au Paris Saint-Germain. La rumeur « Zizou » a pris d’autant plus d’ampleur que selon Fred Hermel, une signature de l’ex-entraîneur du Real Madrid au PSG n’est « pas impossible ». Cela a néanmoins tout de la très mauvaise idée selon Jérôme Rothen. Dans son émission sur RMC, le consultant a pris tout le monde à contrepied en militant contre la venue de Zinedine Zidane à Paris. Jérôme Rothen estime purement et simplement que cela n’aurait aucun sens vis-à-vis des supporters parisiens. Explications…

« Je n’ai pas envie de voir Zinedine Zidane arriver sur le banc du PSG » confie brutalement Jérôme Rothen avant de se justifier. « Il faut se souvenir que le championnat de France a pris une ampleur différente grâce à certaines rivalités de clubs. Le PSG contre Marseille est la plus grosse rivalité. Je pense que quand tu appartiens à l’un des deux, c’est difficile de te mettre à fond dans l’autre club. Je n’aurais pas vu Luis Fernandez entraîner l’Olympique de Marseille. On reproche aux joueurs de ne pas assez s’identifier au club. Comment veux-tu que Zinedine Zidane arrive à transmettre ça aux joueurs, sachant que lui-même ne peut pas se mettre dans la peau d’un supporter du PSG. Comment Zidane va pouvoir représenter le PSG auprès de ses supporters ? C’est quasiment impossible » regrette Jérôme Rothen, qui précise qu’il a « beaucoup de respect » pour l’entraîneur qu’est devenu Zinedine Zidane au Real Madrid avec notamment trois victoires en Ligue des Champions, mais qu’il ne l’estime tout simplement pas compatible avec le Paris Saint-Germain en tant que natif de Marseille.